Un ordinateur Apple-1 en état de marche se vend 400 000 $ aux enchères

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Un ordinateur Apple-1 de 45 ans en état de marche, l’un des rares encore en activité, s’est vendu 400 000 $ aux enchères. Seulement 200 des machines ont été conçues par Steve Wozniak et assemblées et testées par Steve Jobs, sa sœur Patty Jobs et Daniel Kottke dans la maison de Jobs à Los Altos.

John Moran Auctioneers à Monrovia, en Californie, a mis aux enchères l’Apple-1 mardi. Les experts avaient prédit qu’il rapporterait environ 500 000 $. Et alors qu’il coûtait 100 000 $ de moins que ce chiffre, la maison de vente aux enchères avait estimé qu’il se vendrait entre 400 000 $ et 600 000 $.

Après avoir terminé les ordinateurs Apple-1 en 1976, 175 ont été vendus pour 666,66 $, apparemment à cause de l’amour de Wozniak pour la répétition des nombres. Ce modèle particulier était l’un des 50 vendus au ByteShop de Mountain View, en Californie. Le propriétaire Paul Terrell n’était pas satisfait de ce qu’il a reçu car il s’attendait à ce qu’ils soient prêts à être branchés et utilisés par les acheteurs. Cependant, Jobs a souligné que tous les composants nécessaires étaient dans la boîte et que Terrell pourrait réaliser un profit en vendant des claviers, des moniteurs et des alimentations dans le magasin. C’est ByteShop qui a ajouté le coffret en bois de koa ; il n’y a que six exemples connus de ces unités encore en existence.

Seules deux personnes possédaient cet Apple-1 : l’acheteur d’origine, un professeur d’électronique au Chaffey College de Rancho Cucamonga, en Californie ; et l’étudiant à qui il l’a vendu en 1977, le professeur voulait passer à un Apple II.

La maison de vente aux enchères écrit que le modèle a récemment subi un vaste processus d’authentification, de restauration et d’évaluation par l’un des plus grands experts du domaine, qui a inspecté tous les composants et généré un rapport d’état complet.

Le lot comprenait une copie de l’authentification professionnelle et du rapport d’état, un DVD de preuve de vie, un manuel d’utilisation et un guide d’utilisation, un moniteur vidéo Panasonic de 1986, un logiciel Apple sur deux cassettes et trois câbles d’interface vidéo, d’alimentation et de cassette d’origine. .

Alors que 400 000 $ n’est pas une petite somme d’argent, c’est moins de la moitié du prix d’enchère le plus élevé jamais atteint par un Apple-1 : une version fonctionnelle vendue 950 000 $ chez Bonhams à New York en 2014.

Images : John Moran commissaires-priseurs, inc.