Facebook cessera de vous montrer des publicités basées sur votre orientation sexuelle

À partir de janvier 2022, les annonces diffusées sur les plateformes de l’entreprise fondée par Mark Zuckerberg ne pourront plus cibler les utilisateurs en fonction de leur orientation sexuelle et d’autres caractéristiques sensibles telles que la religion, l’état de santé et l’orientation politique. La mesure est conçue pour protéger ces catégories contre les attaques et les persécutions, mais elle a également suscité des critiques.

Facebook et les autres applications du groupe Meta utilisent les comportements adoptés sur les réseaux sociaux – des likes aux pages suivies – pour tracer un profil de chaque individu et cibler chaque publicité pouvant correspondre à ses intérêts. A partir des prochains mois cependant, les publicités publiées sur les plateformes de l’entreprise fondée par Mark Zuckerberg ne pourront plus s’adresser aux utilisateurs en fonction de leur orientation sexuelle et d’autres caractéristiques sensibles comme la religion, la santé et l’orientation politique. Le groupe Meta l’a annoncé, avec un billet sur son blog publié dans ces heures.

Les catégories sauvegardées

Les activités menées sur Facebook et Instagram peuvent en effet révéler des aspects très intimes de la vie des utilisateurs : les pages visitées peuvent qualifier un individu d’intéressant aux problématiques LGBTQ, ou à tout ce qui touche à la religion juive ou hindoue, voire au plus près de positions progressiste ou conservateur, extrémiste ou modéré. Les algorithmes du groupe Meta sont capables d’effectuer ces déterminations avec un bon degré d’approximation et, tout en ne révélant pas leurs conclusions aux annonceurs, ils leur permettent de cibler de nombreuses et très spécifiques catégories de personnes avec des publicités. Désormais, Meta a décidé d’exclure les informations les plus sensibles détectées de ce système, sous la pression d’experts qui mettent en garde depuis un certain temps sur la manière dont ce type de traçage peut être exploité à des fins de persécution.

Les raisons de Meta

En fait, dans l’état actuel des choses, des acteurs malveillants tels que des gouvernements illibéraux, des groupes haineux ou des escrocs peuvent utiliser la plate-forme publicitaire Facebook pour entrer indirectement en contact avec des communautés et des types de personnes qui ont plutôt l’intention de faire taire, persécuter ou discriminer, ou avec des personnes fragiles. et plus facile à cibler ; avec le changement de programme, cela ne sera plus possible. De la même manière, cependant, il deviendra impossible de s’adresser aux communautés sous-représentées même par des associations et des groupes de soutien qui entendent offrir un soutien et des ressources à ces personnes, c’est pourquoi l’initiative a déjà fait l’objet de critiques. Cependant, le bilan définitif de la décision se fera dans quelques mois : le changement annoncé interviendra à partir de janvier 2022.