Forza Horizon 5 a eu le plus grand jour de lancement de Xbox Game Studios, 3 fois plus de joueurs simultanés que son prédécesseur

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Presque tout le monde s’attendait à ce que Forza Horizon 5 soit l’un des plus gros titres de l’année, donc cela ne devrait pas être une surprise : le directeur de Xbox Phil Spencer a révélé que le jeu de conduite avait le « plus grand jour de lancement ». dans l’histoire de Xbox Game Studios.

Des signes que Forza Horizon 5 serait un énorme succès sont arrivés à l’approche de sa sortie. Le classement du jeu a montré que près d’un million de personnes (il a finalement atteint plus de 1,2 million) avaient acheté l’édition Premium à 99 $ ou le pack d’extensions Premium à 45 $, leur donnant accès avant la date d’arrivée officielle du 9 novembre. VGC estime que Forza Horizon 5 aurait rapporté entre 54 et 118 millions de dollars avant son lancement complet, sur la base de ces chiffres.

Spencer a confirmé la popularité de Forza Horizon 5 sur Twitter. Il a écrit que plus de 4,5 millions de joueurs parcourent un Mexique virtuel à travers les plates-formes PC, pourraient et consoles, ce qui en fait le plus grand jour de lancement jamais enregistré pour un titre Xbox Game Studios.

Nous avons investi pendant des années dans Xbox pour que plus de gens puissent jouer. Avec plus de 4,5 millions de joueurs à ce jour sur PC, cloud et console, Forza Horizon 5 montre que cette promesse prend vie. Plus grand jour de lancement pour le jeu XGS, pic simultané 3x FH4 haut. Merci aux joueurs et bravo à @WeArePlayground – Phil Spencer (@XboxP3) 10 novembre 2021

De plus, Spencer a révélé que le nombre maximal de joueurs simultanés de Forza Horizon 5 a atteint trois fois celui de son prédécesseur Forza Horizon 4, l’un des plus gros jeux de 2018.

Forza Horizon 5 a été un succès auprès des critiques et des joueurs. IGN lui a attribué un score convoité de 10/10, PC Gamer a donné 90%, et c’est le jeu le mieux noté d’OpenCritic (92) sorti cette année jusqu’à présent. Sur Metacritic, quant à lui, il a un score moyen de 91, ce qui en fait la première sortie conjointe de 2021. C’est également le jeu le plus vendu au monde sur Steam et est disponible sur Xbox Game Pass/Game Pass pour PC.

Dans d’autres nouvelles de Forza Horizon 5, nous avons récemment entendu dire qu’une mise à jour post-lancement du jeu ajouterait des interprètes en langue des signes. Il y a également des rapports de joueurs achetant des centaines de Jeeps Willy des années 1940 bon marché et dépensant des points sur son arbre de mise à niveau pour débloquer un Super Wheelspin, des récompenses de style lootbox qui offrent des paiements en espèces et des véhicules rares.