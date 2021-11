Unity va acquérir Weta Digital de Peter Jackson pour 1,6 milliard de dollars

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Weta Digital de Peter Jackson, la société d’effets numériques primée aux Oscars et célèbre pour son travail sur les films du Seigneur des Anneaux, va être rachetée par le fabricant de moteurs de jeu Unity Unity Technologies pour 1,625 milliard de dollars.

Weta Digital, une société distincte de Weta Workshop, a été co-fondée par Jackson en 1993. Elle a travaillé sur certains des plus grands films et émissions de télévision au cours des dernières décennies, notamment Avatar, The Avengers, Game of Thrones et le LotR. la franchise. L’accord verra Unity acquérir les outils artistiques, le pipeline principal, la propriété intellectuelle et les talents d’ingénieur de Weta Digital.

Les activités d’effets visuels de Weta se poursuivront en tant que société distincte appelée WetaFX. Jackson continuera à détenir une participation majoritaire dans cette entité, qui devrait devenir l’un des principaux clients de Unity.

Deux cent soixante-quinze ingénieurs de Weta Digital passeront à Unity, ainsi que des dizaines d’outils de la société néo-zélandaise.

Unity écrit qu’il héritera de la bibliothèque d’actifs de Weta Digital, y compris les environnements urbains et naturels, la flore et la faune, les humains, les objets artificiels, les matériaux, les textures, etc. Des ressources supplémentaires seront ajoutées au fur et à mesure que l’équipe WetaFX poursuit son travail VFX pour les productions cinématographiques et télévisuelles. En plus des actifs ajoutés à son moteur, Unity prévoit à terme de proposer les outils qu’il acquiert via un abonnement basé sur le cloud.

« Ensemble, Unity et Weta Digital peuvent créer une voie pour n’importe quel artiste, de n’importe quelle industrie, pour pouvoir tirer parti de ces outils incroyablement créatifs et puissants », a déclaré Jackson dans un communiqué.

Une grande partie de l’annonce fait référence au nouveau mot à la mode en technologie : le métaverse. Unity affirme que l’acquisition fournira des outils pour libérer tout le potentiel du métaverse, ce qui entraînera le besoin de plus de contenu 3D. « Quel que soit ou sera le métaverse, nous pensons qu’il sera construit par des créateurs de contenu, tout comme vous », a déclaré Unity.