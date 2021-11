Netflix Games arrive demain sur Apple iOS et iPadOS

En contexte : s’étant taillé une place de choix dans l’industrie du streaming, Netflix est prêt à étendre ses opérations à de nouveaux territoires, à savoir les jeux vidéo. En fait, la société a déjà commencé à le faire : la semaine dernière, elle a déployé sa première version de « Netflix Games » auprès des utilisateurs d’Android, et elle sera bientôt testée sur iPhone et iPad.

Si vous n’avez pas encore entendu parler de Netflix Games, le concept est assez simple. Dans le cadre de votre abonnement Netflix, vous pouvez accéder à une poignée de jeux mobiles exclusifs et gratuits sans achats intégrés ni frais supplémentaires. Cependant, la liste actuelle des jeux est petite. Il n’y en a que cinq au total, ou six si vous comptez le prochain jeu Hextech Mayhem sur le thème de League of Legends.

Les jeux sont les suivants :

Stranger Things 3 : le jeu

Choses étranges : 1984

Cerceaux de tir

Bascule vers le haut

Explosion de cartes

Bien que je n’aie joué aucun de ces titres moi-même, je ne peux pas dire qu’ils ont l’air particulièrement incroyables. Les deux jeux Stranger Things sont intéressants, mais les trois autres semblent être des titres mobiles standard et quelque peu génériques. Cela ne veut pas dire qu’ils sont mauvais, dérange; rien d’enthousiasmant. Du moins, en surface.

Netflix Games arrive sur iOS ! À partir de demain, vous pouvez accéder aux jeux Netflix via l’application Netflix sur n’importe quel appareil mobile, partout dans le monde. pic.twitter.com/LoHYFi4xBX – Netflix Geek (@NetflixGeeked) 9 novembre 2021

Quoi qu’il en soit, Netflix Games arrivera sur iOS et iPadOS demain (10 novembre). Environ une semaine après le déploiement de l’appareil Apple, Hextech Mayhem sera lancé. Il s’agit d’un spin-off de League of Legends qui mélange l’action de « coureur » à défilement horizontal avec des mécanismes de plate-forme et de rythme.

Franchement, cela a l’air assez amusant, et sa sortie n’aurait pas pu être mieux chronométrée: la série télévisée dérivée de League, Arcane, vient de sortir sur Netflix le week-end dernier (et c’est plutôt bien, à mon avis).

Si Netflix Games s’avère populaire, il recevra probablement une liste de jeux beaucoup plus importante sur toute la ligne. C’est certainement une grande opportunité pour le géant du streaming. Il diffuse déjà une pléthore d’émissions originales populaires, allant de Stranger Things à The Witcher. Pourquoi ne pas utiliser certaines de ces propriétés pour créer de petits jeux mobiles à petit budget pour garder les gens abonnés à Netflix ? Si les titres sont assez simples ou accrocheurs, même les non-joueurs pourraient s’y plonger.