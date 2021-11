Les pirates prétendent avoir cracké la PS5 et obtenu toutes les clés racine symétriques

Une patate chaude : Jailbreak, modding, pwning, peu importe comment vous l’appelez, les pirates informatiques se font un plaisir de faire faire à un appareil quelque chose que le fabricant n’a pas prévu. Au fil des ans, le processus s’est compliqué, mais les pirates semblent toujours trouver un moyen. Il semble qu’à l’approche du premier anniversaire de la PlayStation 5, quelqu’un ait déjà cracké le système.

Au cours du week-end, des pirates de Fail0verflow ont affirmé avoir rooté la PS5. Un tweet du dimanche indique que le groupe a obtenu toutes les clés racine symétriques de la PlayStation 5. Il aurait obtenu la clé en déchiffrant le firmware de la PS5. Le tweet comprenait une image du logiciel piraté mettant en évidence le chargeur sécurisé soi-disant exposé du système (secldr).

Le plus souvent, le jailbreak d’une console PlayStation nécessite une modification du matériel. Bien que Fail0verflow n’ait pas révélé son exploit, il a indiqué que les clés avaient été « obtenues à partir du logiciel », suggérant qu’aucune modification matérielle n’était nécessaire.

Traduction : Nous avons toutes les clés racine PS5 (symétriques). Ils peuvent tous être obtenus à partir de logiciels – y compris la clé racine par console, si vous regardez assez attentivement ! https://t.co/ulbq4LOWW0 – fail0verflow (@fail0verflow) 8 novembre 2021

S’il est valide, c’est énorme car cela signifie que Fail0verflow ou d’autres pirates peuvent créer un micrologiciel PS5 personnalisé capable de charger un logiciel signé avec ces clés racine authentiques. Cela permettrait aux utilisateurs d’exécuter des jeux homebrewed sans modifier physiquement leurs systèmes. Cependant, les pirates peuvent utiliser la même méthode pour exécuter des logiciels piratés.

L’exploit peut également permettre à la PlayStation 5 d’avoir un autre système d’exploitation comme Linux installé, le transformant en un PC de jeu à 500 $. Aussi étrange que cela puisse paraître, exécuter Linux sur une PlayStation était une option approuvée par Sony à l’époque de la PS2 et des premiers jours de la PS3.

Sony a commercialisé et vendu un kit Linux PS2 en 2002 qui comprenait un système d’exploitation basé sur Linux, un clavier/souris USB, un adaptateur VGA, un adaptateur réseau Ethernet PlayStation 2 et un disque dur de 40 Go. Il n’y avait pas de tel kit pour la PS3, mais le logiciel système avait une fonction de paramètres appelée « OtherOS » utilisée pour configurer un autre système d’exploitation sur une partition. Cependant, Sony a supprimé l’option en 2010, invoquant des « problèmes de sécurité ».

La modification de la console de jeu a toujours été un problème brûlant, que ce soit via le matériel ou le logiciel. La communauté du piratage prétend qu’elle libère du matériel appartenant aux consommateurs pour permettre aux utilisateurs d’en faire ce qu’ils veulent. Les fabricants et les développeurs y voient un moyen de contourner la protection contre la copie et les jeux de contrebande, que Sony prend très au sérieux.