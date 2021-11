Le projet de loi américain permettrait aux utilisateurs de se retirer des algorithmes sur les plateformes en ligne

En bref : Un groupe bipartite de législateurs américains a proposé la semaine dernière un projet de loi visant à restreindre les algorithmes de personnalisation. S’il est adopté, il permettrait aux utilisateurs de choisir d’autoriser ou non les algorithmes de curation d’une plate-forme en ligne à utiliser leurs données personnelles pour leur proposer un « contenu spécialisé ».

Axios note que la dernière version du Filter Bubble Transparency Act empêcherait les plateformes technologiques d’utiliser des « algorithmes opaques » pour contrôler le contenu que les utilisateurs voient sans les en informer au préalable et obtenir leur consentement. Le projet de loi fait des exceptions pour des choses comme les petites entreprises technologiques, les groupes de recherche et les filtres de contenu adaptés à l’âge.

Le projet de loi s’appliquerait à toute plate-forme en ligne de plus de 500 employés qui collecte des données sur plus d’un million d’utilisateurs ou a généré en moyenne plus de 50 millions de dollars de revenus au cours des trois dernières années. Il s’agit de la version de la Chambre des représentants d’un projet de loi que le Sénat américain a présenté en juin de cette année, parrainé par les sénateurs John Thune (R-SD), Richard Blumenthal (D-CT), Jerry Moran (R-KS), Marsha Blackburn (R-TN) et Mark Warner (D-VA). Les représentants Ken Buck (R-CO.), David Cicilline (D-RI), Lori Trahan (D-MA) et Burgess Owens (R-UT) ont parrainé la proposition de la Chambre. Les législateurs affirment que le projet de loi aidera les utilisateurs de plateformes en ligne à mieux comprendre comment les algorithmes contrôlent ce qu’ils voient.

« Plus les consommateurs sont transparents sur la façon dont les médias sociaux et les autres plates-formes Internet donnent la priorité au contenu de leurs services, mieux c’est », a déclaré Thune dans la version de juin du projet de loi.

Blumenthal a qualifié les grands algorithmes technologiques de « manipulateurs » et les a accusés d’exploiter les utilisateurs. L’algorithme de recommandation de YouTube, par exemple, a souvent été la cible de critiques.

La loi serait similaire à la politique de transparence du suivi des applications d’Apple, qui exige des applications qu’elles permettent aux utilisateurs d’iOS de refuser la collecte de données utilisée dans la publicité ciblée. Les nouvelles règles auraient déjà fait perdre des milliards aux plateformes de médias sociaux.