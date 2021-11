Tim Cook dit que la crypto-monnaie est quelque chose qu’Apple étudie et qu’il en possède déjà

En bref : le PDG d’Apple, Tim Cook, a déclaré mardi que la crypto-monnaie était quelque chose que l’entreprise envisageait, mais pas quelque chose dans laquelle elle envisageait de s’impliquer dans l’immédiat. Cependant, ils ont des idées sur des segments dans lesquels ils ne voudraient pas qu’Apple se mêle.

Les réflexions de Cook sur la cryptomonnaie sont venues lors d’une interview avec Andrew Ross Sorkin dans le cadre du DealBook Online Summit du New York Times.

Élaborant sur le sujet, Cook a déclaré qu’il ne ferait pas des choses avec, comme utiliser les réserves de trésorerie d’Apple pour investir dans la crypto-monnaie. « Pas parce que je n’investirais pas mon propre argent dans la crypto, mais parce que je ne pense pas que les gens achètent une action Apple pour s’exposer à la crypto. »

Si les gens veulent s’exposer à la cryptomonnaie, ils peuvent y investir directement, a conseillé Cook.

Cook a également déclaré qu’Apple n’envisageait pas dans l’immédiat d’accepter la crypto comme moyen de paiement pour ses produits. Lorsqu’on lui a demandé quel genre de choses Apple serait intéressé à s’impliquer en ce qui concerne la cryptomonnaie, Cook a déclaré qu’ils n’avaient rien à annoncer aujourd’hui.

Sorkin a ensuite demandé si Cook possédait personnellement une crypto comme Bitcoin ou Ethereum. L’exécutif a dit oui, ajoutant qu’il pense qu’il est raisonnable de posséder dans le cadre d’un portefeuille diversifié. « Je ne donne à personne de conseils en investissement, d’ailleurs », a ajouté Cook.

En approfondissant, Cook a déclaré qu’il s’intéressait à la crypto depuis un certain temps et pense que c’est intéressant. Il a également déclaré que les NFT sont intéressants, mais pense que cela pourrait prendre un certain temps pour qu’ils « se déroulent d’une manière qui convient à la personne ordinaire ».

Sorkin et Cook ont ​​également discuté de la santé mentale, de la réalité augmentée et de l’industrie automobile au cours de l’interview d’une demi-heure.

Crédit image Karolina Grabowska