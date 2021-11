La pénurie de puces a donné aux fabricants de puces discrets un coup de pouce inattendu

Pourquoi c’est important : selon la Semiconductor Industry Association, les ventes mondiales de puces ont augmenté de 28 % au troisième trimestre pour atteindre 144,8 milliards de dollars. Il n’y a aucun signe de ralentissement de cette croissance dans un avenir prévisible, mais un effet secondaire particulièrement intéressant est que les entreprises qui construisent des puces sur des technologies de processus plus anciennes se sont retrouvées dans une position de pouvoir où elles peuvent choisir leurs clients en fonction de qui ils pense fera un excellent partenaire à long terme.

À l’heure actuelle, tout le monde connaît la pénurie actuelle de puces et la façon dont elle affecte presque tout ce qui est alimenté par l’électronique. L’industrie automobile a subi le plus grand impact de cette crise et les analystes s’attendent à ce qu’elle entraîne une perte de 210 milliards de dollars d’ici la fin de cette année. Quant au moment où nous pouvons nous attendre à ce que les choses s’améliorent, la prévision la plus optimiste est que l’offre pourrait rattraper la demande au cours du second semestre 2022.

Au-delà de ce resserrement de l’offre, certaines entreprises qui opéraient auparavant dans l’ombre de géants comme TSMC, Samsung et Intel se concentrent désormais sur leur capacité à adapter rapidement leurs pratiques commerciales à l’évolution rapide du paysage des semi-conducteurs.

L’une de ces sociétés est Microchip, connue pour fabriquer des microcontrôleurs qui ajoutent des capacités de calcul à faible consommation aux voitures, aux appareils ménagers, aux systèmes de sécurité, aux dispositifs médicaux, aux équipements industriels, etc. En fait, l’appareil que vous utilisez actuellement possède plusieurs de ces puces dédiées à de petites tâches telles que la gestion de l’alimentation, la lecture des données des capteurs, la traduction des entrées d’un numériseur tactile ou d’un clavier et d’une souris/trackpad, etc.

Cette année, la demande pour les produits de Microchip a tellement augmenté qu’elle a eu du mal à suivre. La société basée à Chandler, en Arizona, ne peut satisfaire que les deux tiers de cette demande, et cette situation est le résultat d’une décision commerciale spécifique prise plus tôt cette année.

Microchip permettait aux clients d’annuler une commande de puces dans les 90 jours suivant la livraison, mais cette année, il a commencé à donner la priorité aux clients qui ont signé des contrats pour 12 mois ou plus de commandes qui ne pouvaient pas être annulées ou reprogrammées.

Fait intéressant, cette stratégie a si bien fonctionné que les clients ont afflué vers Microchip et maintenant la société est en mesure d’aller de l’avant avec des investissements dans une capacité de fabrication supplémentaire, guidée par une boucle de rétroaction constante de la part de clients qui agissent davantage comme des partenaires.

D’autres fabricants de puces moins connus comme STMicroelectronics, Onsemi, Infineon et NXP Semiconductors ont vu une augmentation similaire de la demande pour leurs produits, qui sont fabriqués sur des nœuds de processus matures utilisant des équipements vieillissants.

Des entreprises comme Intel ont proposé d’aider les constructeurs automobiles et d’autres clients à passer à de nouveaux nœuds de processus, mais nous n’avons encore vu aucun développement dans cette direction. Les constructeurs automobiles hésitent à prendre une telle décision en raison de problèmes de fiabilité et de coût, car les systèmes qu’ils construisent doivent bien fonctionner dans un large éventail de situations, quelles que soient la température, les vibrations, l’humidité et les débris de la route. C’est pourquoi ils préfèrent une technologie plus ancienne qui a déjà prouvé qu’elle peut résister à l’épreuve du temps. L’utilisation d’une technologie plus récente peut également avoir un effet domino sur la conception des voitures, qui devraient être adaptées pour fonctionner avec des puces plus avancées.

Dans la course à la construction d’une technologie de processus plus avancée, des fonderies comme TSMC ont dû optimiser leurs coûts et se concentrer sur la création de nouvelles capacités à la pointe de la technologie. Cela a ouvert de nouvelles opportunités pour les fabricants de puces comme Microchip, qui sont désormais en mesure de profiter largement de la lente transition de l’industrie automobile vers des puces plus avancées.

La seule chose qui fait obstacle est la réalité brutale de devoir attendre entre 12 et 18 mois pour acheter les coûteuses machines de lithographie nécessaires pour répondre à la demande supplémentaire.