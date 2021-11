Pourquoi les pulls de Noël contribuent à la pollution de l’environnement

Constitués principalement d’acrylique, une fibre synthétique très proche de la laine mais obtenue à partir du traitement des plastiques, les pulls de Noël génèrent une énorme quantité de déchets après les fêtes et sont responsables de rejeter cinq fois plus de microplastiques dans l’environnement que les tissus mélangés en coton.

La plupart des pulls de Noël contribuent à la pollution de l’environnement. Un rapport publié dans le Gardien par l’agence britannique Hubbub qui a démontré que la quasi-totalité de la tenue pour les fêtes de Noël, en plus de générer une énorme quantité de déchets après les fêtes, est principalement constituée d’acrylique, une fibre très proche de la laine mais responsable de la libération de cinq fois plus de microplastiques par lavage que les tissus en coton mélangé.

En d’autres termes, qu’ils soient décorés de lumières LED, de rennes, de père Noël ou de sapins, la quasi-totalité (95 %) des pulls de Noël en vente en magasin ou en ligne sont fabriqués entièrement ou en partie avec de la fibre de plastique acrylique qui est l’une des principales sources de pollution des mers. Les recherches de Hubbub ont également révélé que deux pulls de Noël sur cinq vendus au Royaume-Uni ne sont portés qu’une seule fois pendant la période des fêtes et qu’un adulte sur trois de moins de 35 ans en achète un nouveau chaque année. Cette tendance, a souligné l’association, a fait des pulls de Noël l’un des pires exemples de mode rapide.

Les dommages causés à l’environnement par l’acrylique ont fait l’objet d’études par plusieurs groupes de recherche, dont des universitaires de l’Université de Plymouth qui, dans une récente enquête publiée dans le Bulletin sur la pollution marine ont mis en évidence comment cette fibre plastique est responsable de la libération de plus de 700 000 microfibres à chaque lavage en machine, contre environ 137 000 en raison du lavage des tissus mélangés polyester-coton et 496 000 des tissus en polyester.

Sarah Divall, coordinatrice du projet Hubbub, a déclaré : « Nous ne voulons pas empêcher les gens de se déguiser et de s’amuser à Noël, mais il y a tellement de façons de le faire sans acheter de nouveaux vêtements. La mode rapide est une menace majeure pour le monde naturel et les pulls de Noël sont problématiques car beaucoup contiennent du plastique. Nous exhortons les gens à échanger, à acheter des pulls de Noël d’occasion ou à les réutiliser et de se rappeler qu’un pull est pour la vie et pas seulement pour Noël« .