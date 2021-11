Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Alors que BioWare continue de travailler sur le prochain jeu Mass Effect, il a célébré le N7 Day ce week-end en partageant de l’art ME. Au cas où vous ne le sauriez pas, le N7 Day est une fête imposée par les fans célébrant la franchise le 7 novembre.

L’art se présente sous la forme d’une affiche de jeu partagé via le compte Twitter de Mass Effect. Il montre une sorte de site de crash ou d’impact de météore. Au-dessous du cratère se trouve un navire avec un équipage de quatre personnes marchant vers le site de l’accident. En bas se trouve le logo Mass Effect et les mots « Continuera ». Les développeurs ont suivi le tweet un peu plus tard avec un lien de téléchargement vers la version haute résolution de l’affiche.

« Il a été porté à notre attention que certains d’entre vous aimeraient peut-être télécharger cette affiche, alors la voici ! Imprimez-la. Encadrez-la. Faites-en votre fond d’écran », peut-on lire. « Ne zoomez pas et n’essayez pas de jouer au détective. »

Il a été porté à notre attention que certains d’entre vous aimeraient peut-être télécharger cette affiche, alors la voici ! Imprime le. Encadre le. Faites-en votre fond d’écran… Ne zoomez pas et n’essayez pas de jouer au détective. https://t.co/UuMmwjaXla – Effet de masse (@masseffect) 8 novembre 2021

Alors que le tweet se termine par un clin d’œil emoji, vous pouvez parier qu’il y a quelques indices sur le prochain jeu cachés dans l’image, et Twitter était en feu avec des spéculations.

Je lui ai jeté un coup d’œil rapide et j’ai remarqué quelques petites choses. Le plus évident était la forme du site d’impact, qui ressemble à une tête de Geth. D’autres pensent que c’est un enterré Relais de masse. Il est difficile de distinguer l’équipage, mais l’un d’eux est définitivement un Krogan. Le milieu des trois humanoïdes semble avoir une tête bleue et pourrait être un Asari (Liara ?). Le navire est neuf et semble remarquablement différent du Normandy de la trilogie ou du Tempest d’Andromède.

Ce qui a suscité le plus de débats, ce sont les deux cadavres près du cratère. L’un est clairement visible et ressemble à un Geth. Certains spéculer que c’est Legion (douteux), un coéquipier Geth introduit dans Mass Effect 2. Un peu plus loin, près du bord du cratère, se trouve une forme plus humanoïde. Il est impossible de le dire en zoomant, mais certains pensent qu’il s’agit du commandant Shepard.

Mass Effect 4, ou peu importe comment ils décident de l’appeler, n’a même pas de date de sortie vague. BioWare a seulement confirmé qu’un nouveau jeu allait arriver au Game Awards Show de l’année dernière, il en est donc encore aux premiers stades de développement. Le studio a également annoncé le mois dernier qu’il travaillait sur le prochain jeu Dragon Age. Avec deux titres AAA dans le pipe, il faudra peut-être un certain temps avant de voir l’un ou l’autre.