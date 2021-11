Google affirme que ses algorithmes de sécurité améliorés peuvent ralentir le scanner d’empreintes digitales sur le Pixel 6

Conclusion : Google a fait le saut vers les scanners d’empreintes digitales intégrés à l’écran avec le Pixel 6/6 Pro, mais il semble que la décision ne convienne pas très bien aux fans. Dans ce qui est par ailleurs une expérience Android fluide, le scanner d’empreintes digitales lent et peu fiable des derniers téléphones de Google a suffisamment irrité les utilisateurs pour justifier une réponse officielle de la société. La cause, selon Google, est liée à ses algorithmes de sécurité améliorés.

Jusqu’au Pixel 5A, Google utilisait un scanner d’empreintes digitales monté à l’arrière qui prenait également en charge quelques gestes de balayage utiles pour supprimer les notifications ou afficher des paramètres rapides. Pour les Pixel 6 et 6 Pro, la société a opté pour un scanner intégré plus sophistiqué et moderne.

Alors que les téléphones se sont retrouvés avec un design unique et saisissant, le capteur optique intégré à l’écran a gâché l’expérience de l’interface utilisateur Android de Google. Certes, s’en tenir à un capteur d’empreintes digitales monté à l’arrière aurait été plus intuitif, mais en termes de réactivité et de vitesse, les scanners d’empreintes digitales optiques intégrés à l’écran ont comblé l’écart il y a un certain temps (parlant en tant qu’utilisateur d’OP7 Pro).

Nous sommes désolés pour les tracas. Le capteur d’empreintes digitales Pixel 6 utilise des algorithmes de sécurité améliorés. Dans certains cas, ces protections supplémentaires peuvent prendre plus de temps à vérifier ou nécessiter un contact plus direct avec le capteur. Essayez les étapes de dépannage : https://t.co/uTbifE5Uyo. Merci. ^Lévi – Fabriqué par Google (@madebygoogle) 6 novembre 2021

Le problème a poussé les utilisateurs de Pixel 6/6 Pro à se demander si les logiciels buggés étaient à blâmer. Cependant, Google a maintenant tweeté dans une réponse (via Engadget) que ses « algorithmes de sécurité améliorés » étaient à l’origine des problèmes. Ces protections entraînent non seulement des temps de vérification plus longs dans certains cas, mais obligent également l’utilisateur à placer son doigt plus précisément sur le capteur, ce qui peut encore augmenter la frustration.

On ne sait pas encore si Google publiera une mise à jour logicielle capable d’atténuer l’aspect sécurité de ses algorithmes au profit de la commodité de l’utilisateur. Cependant, il propose une mise à jour le mois prochain pour résoudre les problèmes de scintillement de l’affichage sur le Pixel 6/6 Pro.