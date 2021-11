Près d’un million de personnes jouent à Forza Horizon 5 avant sa sortie complète

Très attendu : Forza Horizon 5 arrive enfin demain, mais ceux qui ont acheté l’édition Premium ou le Premium Add-Ons Bundle jouent au jeu depuis le 5 novembre. C’est facile à imaginer, vu qu’il arrive sur Xbox Game Pass/Game Pass pour PC, peu de gens ont choisi de dépenser jusqu’à 99 $ pour le jeu de conduite, mais c’est loin d’être le cas : près d’un million de joueurs déchirent déjà le Mexique.

Tel que rapporté par VGC, le classement du Temple de la renommée de Forza Horizon 5, qui compare les réalisations de chaque joueur du jeu, affiche déjà 800 000 utilisateurs sur Xbox et PC.

La seule façon de commencer à jouer avant la date de sortie officielle de demain (9 novembre) est d’acheter l’édition Premium à 99 $ qui offre un accès anticipé. Si vous êtes un utilisateur de Game Pass, le pack d’extensions premium à 45 $ ouvre également le jeu à l’avance. En utilisant ces chiffres, VGC estime que Forza 5 a déjà rapporté entre 36 et 79 millions de dollars avant son lancement complet.

Forza Horizon 5 figure depuis longtemps sur la liste des jeux les plus attendus de nombreuses personnes, et il semble être à la hauteur du battage médiatique: IGN a attribué au titre de Xbox Game Studios un score convoité de 10/10, PC Gamer a donné 90%, et c’est Le jeu le mieux noté d’OpenCritic (92) sorti cette année jusqu’à présent. Sur Metacritic, quant à lui, il a un score moyen de 91, ce qui en fait la première sortie conjointe de 2021 aux côtés de Psychonauts 2. Mais ce qui est tout aussi révélateur, c’est que c’est le jeu le plus vendu au monde sur Steam en ce moment.

Comme pour les entrées précédentes de la série, Forza Horizon 5 a l’air formidable. Il a également des spécifications recommandées assez indulgentes – un Intel i5-8400 ou Ryzen 5 1500X avec une GTX 1070 ou une Radeon RX 590 – mais si vous voulez l’expérience « idéale », vous aurez besoin d’au moins un RTX 3080/Radeon 6800 XT combiné avec un Ryzen 7 3800XT/Intel i7-10700K ou mieux.