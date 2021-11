Peloton manque les attentes dans le dernier rapport financier, accuse Apple

En bref : Peloton a pointé du doigt Apple pour les résultats décevants de l’entreprise de fitness au premier trimestre 2022, au cours desquels elle n’a pas répondu aux attentes et a signalé une perte nette de 376 millions de dollars.

Pour le premier trimestre de l’exercice 2022, Peloton a déclaré un chiffre d’affaires de 805,2 millions de dollars, manquant aux attentes de 810,7 millions de dollars, bien qu’il ait atteint ses propres prévisions de 800 millions de dollars. La perte déclarée par action de 1,25 $ est également supérieure à la perte attendue de 1,07 $ par action, ce qui représente des pertes nettes totales de 376 millions de dollars. Les ventes de ses produits de fitness ont également baissé de 17 %.

À titre de comparaison, Peloton a déclaré un revenu net de 69,3 millions de dollars un an plus tôt, un chiffre qui a été stimulé par la pandémie et les commandes de séjour à domicile.

Une bonne nouvelle est que le nombre d’abonnés au fitness connectés de Peloton a augmenté de 87% en glissement annuel pour atteindre 2,49 millions, et que les abonnements numériques payants ont augmenté de 74% pour atteindre 887 000. Le nombre total de membres, quant à lui, est passé à plus de 6,2 millions.

Lors d’une conférence téléphonique avec des investisseurs (via Bloomberg), Peloton a déclaré qu’une partie du blâme pour les objectifs financiers manqués pourrait être imputée aux pieds d’Apple et de sa nouvelle politique de transparence du suivi des publicités (ATT) arrivée dans iOS 14.5. Le changement donne aux utilisateurs le contrôle sur la façon dont leurs données sont collectées en leur permettant d’accorder ou de refuser aux applications l’autorisation de suivre leur activité à des fins publicitaires ciblées.

Facebook est depuis longtemps un adversaire d’ATT, ayant averti les annonceurs l’année dernière d’une catastrophe publicitaire. Le réseau social a estimé que cela entraînerait une baisse de 50% des revenus de sa plate-forme Audience Network.

ATT aurait conduit les annonceurs vers Android, et nous avons récemment entendu dire que cela avait coûté aux plateformes de médias sociaux, notamment Snap, YouTube et Twitter, près de 10 milliards de dollars.

« Nous prévoyions que l’exercice 2022 serait une année très difficile à prévoir, compte tenu des comparaisons inhabituelles avec l’année précédente, de l’incertitude de la demande au milieu de la réouverture des économies, des contraintes de la chaîne d’approvisionnement et des pressions sur les coûts des produits de base largement signalées », a écrit Peloton. « Alors que nous réduisons nos prévisions à court terme, notre confiance et notre engagement envers notre stratégie restent inchangés. »