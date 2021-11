Ce que dit la chanson tiktok avec des gens qui dansent devant de la nourriture

La formule derrière les derniers clips viraux sur TikTok est toujours la même, et très souvent elle oblige les protagonistes à verser des sauces sur le plat encadré avec eux avant de se lancer dans les danses ; la chanson qu’ils utilisent comme musique de fond, cependant, n’est pas particulièrement adaptée au contexte, et est en effet une chanson avec un langage résolument coloré.

Ces dernières semaines, les participants de TikTok ont ​​sans aucun doute rencontré un type de danse particulier, dans lequel les auteurs se produisent devant de la nourriture avec une chanson dans une langue étrangère au rythme particulièrement agressif. La formule à la base des clips est toujours la même, et oblige très souvent les tiktokers à verser avec eux des sauces sur le plat encadré avant de commencer à danser ; la chanson qu’ils utilisent comme musique de fond, cependant, n’est pas particulièrement adaptée au contexte, et est en effet une chanson avec un langage résolument coloré.

La chanson des tiktoks viraux

L’origine de la tendance TikTok est désormais connue : pour populariser ce type de vidéo dont les auteurs renversent des sauces devant la nourriture puis dansent, c’est le tiktoker canadien John McGinnis, qui après des mois passés à proposer des contenus culinaires de toutes sortes a donné naissance par inadvertance à un phénomène viral qui a pleinement investi la plateforme de partage, avec des centaines de milliers de vidéos et des centaines de millions de vues totales. L’un des secrets possibles du succès de ces tiktoks est justement l’aspect musical, qui est basé sur la chanson Я буду ебать, réalisée par le rappeur russe Moreart.

Qui est le mec russe qui danse sur TikTok et la traduction de la chanson

Ce que dit le texte

Traduisible par « Je vais faire l’amour » ou « J’ai découvert », le titre de la chanson précise également le type de contenu exprimé par l’auteur. Les tiktoks basés sur la chanson commencent tous par les premières secondes de la partie introductive, synchronisant la partie de danse des protagonistes avec le début de la piste d’accompagnement et les paroles, dans lesquelles l’auteur commence par déclarer en argot qu' »il va baiser et fin comme dans un gang-bang », et que « les putes connaissent son argot et son style ». Bref, la chanson tranche fortement avec le ton des tiktok qui l’utilisent, probablement parce que les auteurs des premières vidéos virales ne se souciaient pas particulièrement du sens de la chanson, et ont ensuite été suivis de près par les autres tiktokers qui ont rejoint le phénomène .