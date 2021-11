Ce site vous permet de rejouer (gratuitement) Dune II, le jeu vidéo historique de 1992

Dune II : The Building of a Dynasty amène le joueur à devoir choisir l’une des trois factions présentes (Atreides – Ordos – Harkonnen) pour conquérir la planète Arrakis. Exploration, tactiques et assauts contre les ennemis sont les piliers sur lesquels repose le titre qui, s’il est joué aujourd’hui, ravive les flammes de la nostalgie.

Avec la sortie du film Dune de Denis Villeneuve, la fièvre du monde sablonneux créé en 1965 par Frank Herbert fait rage à nouveau. Pas de surprise : il s’agit d’une des œuvres charnières de la science-fiction qui, au fil des années, a connu diverses transpositions médiatiques qui ont consolidé sa renommée et son imagerie : avant même Villeneuve, David Lynch avait déjà tenté de façonner Dune. film en 1984. Et c’est du film de Lynch que s’inspire le jeu vidéo Dune II : The Building of a Dynasty. Le titre, développé par Westwood Studios et publié en 1992 par Virgin Interactive, est présenté comme stratégique. Pour être encore plus précis, il peut être considéré comme l’archétype du RTS (stratégie en temps réel, comme Age of Empire IV), un genre qui a connu un véritable âge d’or dans les années 90.

Dune II : The Building of a Dynasty amène le joueur à devoir choisir l’une des trois factions présentes (Atreides – Ordos – Harkonnen) pour conquérir la planète Arrakis. Le tout à la demande de l’empereur Frédéric IV de la maison Corrino, en crise après des dettes résultant de luttes internes. A la fin de l’extension contre des ennemis unis pour provoquer l’effondrement du joueur, il y a trois fins qui varient selon la faction choisie. Un véritable hymne à la rejouabilité. Exploration, tactiques et assauts contre les ennemis sont les piliers sur lesquels repose le titre qui, s’il est joué aujourd’hui, ravive les flammes de la nostalgie. Pour cela, il suffit d’atteindre cette adresse et de lancer le jeu. Le tout gratuitement. Rien de plus simple pour revivre l’une des pierres angulaires du genre stratégique basé sur les atmosphères sablonneuses et inquiétantes de Dune. Compte tenu de la difficulté de trouver les plates-formes originales sur lesquelles Dune II de Westwood Studios a été publié – à savoir Amiga et Sega Mega Drive – ce mode est parfait pour récupérer les anciennes gloires du passé du jeu.