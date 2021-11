Il existe déjà une entreprise qui s’appelle Meta, mais Zuckerberg ne le savait pas : « Donnez-nous 20 millions pour le nom »

Le nouveau nom de la multinationale qui comprend le réseau social fondé par Mark Zuckerberg avait déjà été demandé il y a des mois par une autre société américaine, Meta PC, basée en Arizona. Les domaines de pertinence des deux parties sont similaires et garantir à la fois le droit d’utiliser la même marque peut ne pas être possible.

L’opération de changement de nom du groupe Facebook en Meta a commencé par un accroc qui n’était pas exactement imprévisible : le nouveau nom de la multinationale qui comprend le réseau social fondé par Mark Zuckerberg avait déjà été demandé il y a des mois par une autre société américaine, Meta PC, qui de « Arizona fabrique des ordinateurs, des tablettes et d’autres appareils électroniques. Pour le moment le malentendu n’est pas encore résolu, mais il est possible que l’une des deux sociétés doive renoncer au nom choisi pour éviter toute ambiguïté sur le marché.

L’autre moitié

Le développement a été initialement rapporté par TMZ, indiquant que la société est en activité depuis environ un an, mais qu’elle n’a commencé que récemment à remplir les documents nécessaires pour enregistrer le nom Meta PC auprès des autorités américaines compétentes. La question en question remonte à août 2021 et n’a pas encore fait l’objet d’un accord, tandis que la multinationale de Mark Zuckerberg n’a pas encore formulé de demandes similaires : la situation mettrait le fabricant de gadgets dans une situation avantageuse par rapport au géant des réseaux sociaux et du métavers. , mais il n’est pas encore certain que Mark Zuckerberg ne parviendra pas à sécuriser la marque Meta.

L’affaire des 20 millions

Les deux fondateurs de Meta PC ont pris la situation avec sportivité, et après une série d’interventions en plaisantant sur les réseaux sociaux, ils ont proposé à l’ancien groupe Facebook un accord d’une valeur de 20 millions de dollars pour la renonciation à toute revendication sur le nom Meta : ainsi l’entreprise pourrait utiliser la somme pour reconstruire son image de toutes pièces sous un autre nom, tandis que la maison Menlo Park pourrait officiellement et immédiatement mettre la main sur le nom qu’elle a officiellement révélé au monde entier il y a moins d’une semaine. D’autre part, il n’est même pas certain que le paiement soit nécessaire : d’une part il est vrai que les deux sociétés opèrent dans le domaine des technologies de l’information et de l’électronique grand public, mais selon des sources consultées par TMZ, les avocats de la multinationale fondée par Zuckerberg serait tout à fait convaincue qu’elle peut utiliser le nom Meta indépendamment des droits accordés à Meta PC.

