Les nouvelles « puces de recherche » de Google Drive vous aident à affiner vos résultats de recherche

En bref : toute personne ayant accès à Google Drive sait que le service est bon mais pas génial. Il fait ce qu’il est censé faire – stocker vos fichiers excédentaires – mais l’interface utilisateur et la fonction de recherche sont loin d’être parfaites. Cependant, cela est sur le point de changer : les outils de recherche et de filtrage de Drive bénéficient d’améliorations notables de la qualité de vie, que les testeurs peuvent essayer dès maintenant.

Dans son article de blog d’annonce, Google reconnaît que la fonctionnalité de recherche actuelle de Drive est inadéquate. Comme le note la société, lorsque vous recherchez un fichier dont vous ne vous souvenez pas exactement du nom exact, vous pouvez entrer quelques mots-clés plus vagues, tels que « plan marketing » ou même « vidéo de chat ».

Cependant, en fonction du volume et de la variété du contenu de votre Drive, de telles recherches génèrent souvent une longue liste de fichiers et de dossiers que vous ne pouvez pas espérer parcourir. J’ai personnellement eu du mal avec l’outil de recherche de Drive à plusieurs reprises et je n’utilise qu’environ 90 Go d’espace.

Pour pallier ces difficultés, Google lance une fonctionnalité bêta appelée « Search Chips », qui est presque identique (fonctionnellement et esthétiquement) aux filtres de Gmail. Lorsque vous recherchez un fichier dans Drive (et seul puis), vous verrez une rangée de boutons apparaître en haut, au-dessus des résultats. Ceux-ci vous permettent de trier vos résultats par type de fichier, « Personnes » (vraisemblablement des collaborateurs), la date de « Dernière modification » et « Tâches ».

Ces boutons devraient permettre d’affiner vos résultats et d’éviter l’apparition de fichiers non pertinents. Il faudra probablement un certain temps pour que les changements soient déployés pour tout le monde, mais une fois qu’ils le seront, ils seront probablement très utiles.

Si vous ne voulez pas attendre le déploiement officiel, Google a ouvert les inscriptions bêta sur ce lien. La société affirme que les inscriptions ne sont qu’un moyen « d’exprimer de l’intérêt » pour la version bêta, il est donc possible que seule une partie sélectionnée des utilisateurs y ait accès.