Google rend les certificats de carrière gratuits pour les collèges communautaires américains

En bref : la semaine dernière, Google a annoncé qu’il étendait son programme de certificat de carrière. Le programme est désormais gratuit pour les collèges communautaires et les lycées d’enseignement professionnel et technique à travers les États-Unis. La société s’associe également à des universités de quatre ans pour le programme.

Google a déclaré que les collèges communautaires et les lycées d’enseignement technique pouvaient ajouter gratuitement des certificats de carrière Google à leur programme d’études. Cela vaut également pour les écoles qui font partie de l’American Association of Community Colleges. Les universités de quatre ans avec lesquelles Google travaille pour accepter les crédits de son programme incluent Northeastern, Purdue Global, Arizona State University et SUNY.

Google Career Certificates est un programme de cours conçu pour offrir aux étudiants des certificats en assistance informatique, analyse de données, développement Android, gestion de projet, conception d’expérience utilisateur, etc. Grâce à 150 activités pratiques, le programme peut préparer les étudiants à des emplois dans des domaines connexes avec seulement trois à six mois de formation. Google affirme que plus de la moitié de ses diplômés sont des groupes sous-représentés dans la technologie, notamment des Noirs, des Latinos, des femmes ou des vétérans.

Le Connecticut est devenu vendredi le premier État des États-Unis à approuver tous les certificats de carrière Google dans ses universités et collèges d’État. Au printemps prochain, l’État proposera un cours de quatre crédits pour le certificat de support informatique de Google et des cours sans crédit pour les certificats de Google. Selon le site Web des collèges et universités du Connecticut, le certificat sans crédit sera un cours en ligne d’au moins 150 heures, bien qu’il n’ait pas encore finalisé le coût et le calendrier.