Creative Assembly révèle la nouvelle date de sortie et le bonus de précommande de Total War: Warhammer 3

Très attendu : La série hybride stratégie/RTS de Total War : Warhammer a été un succès majeur depuis sa création en 2016. Sa popularité a permis au développeur Creative Assembly de continuer à soutenir la franchise avec de nouveaux DLC, « free-LC », correctifs et bugs. corrige année après année. Et maintenant, le temps d’une nouvelle entrée sur la ligne principale est enfin proche. Total War : Warhammer 3 vient de recevoir sa deuxième – et dernière, espérons-le – date de sortie : le 17 février 2022.

Si tout se passe comme prévu et que Creative Assembly ne retarde pas le jeu une deuxième fois, nous jouerons dans quelques mois seulement. Auparavant, on nous avait seulement dit qu’il arriverait au début de 2022, ce qui aurait pu facilement signifier mars ou même avril.

Je ne vous ennuierai pas avec une description complète de ce que la série Total War, et plus particulièrement la sous-série Warhammer, a à offrir. Le pitch le plus court que je puisse donner est le suivant : ces jeux vous permettent de jouer le rôle de chefs légendaires de l’univers emblématique de Warhammer Fantasy et de mener leurs armées à la victoire sur une carte de campagne fantastique, ainsi que des batailles RTS intenses.

Vos seigneurs dirigent souvent des races différentes (certains dirigent la même race, mais généralement avec de nouvelles mécaniques et des listes d’unités modifiées), et ils ont tous des voix, des personnalités et des capacités uniques. Il y a les féroces hommes-lézards, les elfes noirs sadiques, les vaillants nains et bien plus encore.

Warhammer 3 sera lancé avec six nouvelles races ; la liste la plus complète de factions de lancement jamais vue dans un jeu Total War: Warhammer. Vous pourrez diriger les quatre factions différentes des dieux du Chaos – Slaanesh, Tzeentch, Nurgle et Khorne – ainsi que Kislev et Cathay. Je vous laisse faire vos propres recherches sur chacune de ces races, car il y a beaucoup trop de nuances pour que je puisse les couvrir ici.

Ce que nous pouvez discuter maintenant est le bonus Early Adopter de Warhammer 3. En pré-commandant le jeu ou en l’accrochant au cours de la première semaine après le lancement, vous obtiendrez gratuitement le DLC « Ogre Kingdoms ». Comme vous l’avez peut-être deviné, le DLC ajoute la race Ogre à Warhammer 3 sans frais supplémentaires, même si vous devrez le payer si vous ne vous lancez pas dans le lancement.

Vous pouvez voir la bande-annonce de révélation des Ogres ci-dessus, mais attention : c’est assez dégoûtant.

Les Ogres sont une race d’humanoïdes massifs et courageux dont la seule priorité dans la vie est d’acquérir autant de nourriture et de richesse que possible… et ils ne sont jamais trop pointilleux sur la provenance de ces ressources. Ils mangeront leurs ennemis dès qu’ils les auront tués, et ils loueront leurs armes d’épée à celui qui paie le plus. Ils se moquent bien de savoir si leur employeur est mauvais ou bien aligné.

Si ce n’est pas assez excitant, les propriétaires de Warhammer 1 et 2 pourront jouer les Ogres – et toutes les races de la série – dans une campagne massive « Immortal Empires » qui combine les cartes des trois jeux en un. Cela pourrait être un peu rétréci pour accélérer les déplacements de l’armée, mais quand même. Creative Assembly a fait quelque chose de similaire avec Warhammer 2 et 1, et c’était de loin le mode le plus populaire (et amusant, si vous me demandez) du premier.

Nous entendrons plus de nouvelles sur les cousins ​​moins agréables de Shrek au cours des prochaines semaines. Jusque-là, les précommandes pour Warhammer 3 sont disponibles sur votre vitrine numérique de choix, et le jeu arrive même sur Game Pass pour PC le premier jour. On ne sait pas si la race Ogre Kingdoms y est incluse, mais nous contacterons CA pour lui demander.