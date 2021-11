Les modules de mémoire DDR5-7000 arrivent, mais ne vous attendez pas à ce qu’ils soient bon marché

Dans le contexte : les premiers utilisateurs de la plate-forme LGA 1700 d’Intel devront choisir entre la mémoire DDR5 ou DDR4 lors de l’achat d’une carte mère, car les processeurs Alder Lake de la société ne fonctionneront qu’avec un seul type de mémoire à la fois. La bonne nouvelle est que les modules DDR5-7000 de niveau passionné arrivent, mais ne vous attendez pas à ce qu’ils soient bon marché.

Maintenant que les processeurs de bureau Alder Lake débloqués d’Intel ont commencé à être commercialisés, les entreprises se précipiteront pour offrir aux premiers utilisateurs la meilleure mémoire DDR5 que l’argent puisse acheter. Cela est devenu évident la semaine dernière, lorsque Gigabyte a publié une liste des modules DDR5 pris en charge pour sa carte mère Z690 Aorus Tachyon.

La liste de Gigabyte comprend tout, des modules qui fonctionnent dans le cadre de la spécification JEDEC standard et jusqu’aux modules DDR5-7000 de plusieurs fournisseurs qui offriront une bande passante plus élevée au prix d’une consommation d’énergie et d’une chaleur accrues.

Apparemment, vous pourrez bientôt acheter des clés de 16 gigaoctets de mémoire CL40 DDR5-7000 auprès de sociétés comme Adata et TeamGroup, ainsi que la propre sous-marque Aorus de Gigabyte. Le taux de transfert de données de 7 000 MT/s est obtenu en augmentant la tension d’entrée à 1,5 V par rapport à la spécification standard de 1,1 V, mais la bonne nouvelle est que vous n’aurez pas besoin de refroidissement exotique pour faire face à la chaleur supplémentaire. Plus tôt cette semaine, G.Skill a révélé qu’il était capable d’overclocker sa mémoire Trident Z5 DDR5 à 3 500 MHz (vitesse effective de 7 000 MHz).

Tous ces modules de mémoire haute vitesse intègrent les puces DDR5 14 nm de Samsung, peut-être un modèle qui est le successeur spirituel du très recherché B-die d’antan. Nous n’avons pas encore vu d’annonces officielles pour ces clés DDR5-7000, mais une chose est sûre : elles vous coûteront un bras et une jambe.

Au moment de la rédaction, même un kit DDR5-4800 de base de 32 gigaoctets de Crucial ou GeIL vous coûtera entre 211 $ et 428 $. Les kits XLR8 DDR5-4800 de PNY devraient arriver sur les étagères plus tard ce mois-ci avec un prix dans la même gamme, et la société prépare également des modules CL36 Mako RGB DDR5-5600 qui seront capables de vitesses effectives jusqu’à 6400 MHz.