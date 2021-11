Google veut participer au nouveau contrat cloud du Pentagone et reçoit les critiques de l’Alphabet Workers Union

Dans le contexte : Le programme JWCC est le remplaçant du Pentagone pour son projet JEDI de 10 milliards de dollars, qui a dû être annulé plus tôt cette année à la suite d’une longue dispute juridique entre Amazon et Microsoft. Google était notamment absent de l’action, car la société avait déjà été critiquée par des employés pour avoir fourni une technologie d’IA au programme controversé de l’armée Project Maven. Le contrat JWCC du DoD recherchant désormais des propositions de plusieurs fournisseurs, Google serait « poursuivant de manière agressive » le projet lucratif, une décision qui a suscité des inquiétudes parmi l’Alphabet Workers Union.

La sortie « alarmante » de Google du projet Maven en 2018 s’est produite face à une pression interne croissante qui a vu des milliers de pétitions d’employés signées et une douzaine de démissions. La société a même proposé un ensemble de directives pour les futurs partenariats d’IA militaire qui interdiraient l’utilisation de la technologie pour l’armement et la surveillance.

Un rapport du New York Times a maintenant révélé que la société cherchait à remporter un contrat avec le Pentagone pour le projet Joint Warfighting Cloud Capability, le remplacement de JEDI. Alors que les 10 milliards de dollars de JEDI devaient être dépensés sur une période de 10 ans avec un seul fournisseur, JWCC est un projet multi-fournisseurs de 5 ans avec une valeur non divulguée.

Microsoft et Amazon restent les deux meilleurs choix actuels pour le programme, cependant, le Pentagone a précédemment déclaré qu’il considérerait également d’autres acteurs comme Google, Oracle et IBM. Les choses sont passées à la vitesse supérieure dans la division cloud de Google en septembre, lorsque les ingénieurs ont été retirés d’autres missions pour donner la priorité au JWCC. La société envisage maintenant de soumettre une offre dans les semaines à venir, une fois que le DoD estime qu’elle peut se qualifier.

Il n’est pas surprenant que @Google a continué à chercher des contrats lucratifs w. les @DeptofDefense. Ils ont passé des années à licencier des organisateurs et à limiter la transparence, car l’essentiel est tout ce qui compte pour Google. Les travailleurs se battront contre cela et nous gagnerons à nouveau.https://t.co/cOmgzfzWWL — Alphabet Workers Union (AWU-CWA) #Strikesgiving (@AlphabetWorkers) 3 novembre 2021

Comme on pouvait s’y attendre, l’intérêt de Google pour le projet a également suscité des inquiétudes parmi les plus de 800 membres de l’Alphabet Workers Union, un syndicat d’employés et de sous-traitants de Google qui ont déjà exprimé et fait campagne contre le projet Maven, les droits du travail ainsi que d’autres problèmes liés au lieu de travail chez Google.

Bien que le syndicat ait annoncé qu’il « combattrait » ce contrat lucratif et « gagnerait à nouveau », il reste à voir comment (et si) Google répondra à leurs préoccupations cette fois-ci. Pour l’instant, la société a déclaré qu’elle était « fermement engagée à servir nos clients du secteur public, y compris le DoD ». Ce dernier prévoit d’attribuer un contrat d’ici avril 2022.