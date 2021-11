L’arrêt de Facebook à la reconnaissance faciale ne s’applique pas au métaverse

Dans l’annonce faite ces dernières heures par le groupe Meta, il n’est pas assuré que les technologies de reconnaissance faciale seront totalement interdites. Dans d’autres applications et plates-formes – y compris celles inhérentes au métavers que Mark Zuckerberg veut construire au cours des 10 prochaines années – l’utilisation de systèmes de reconnaissance biométrique continuera d’être étudiée.

Lorsqu’au cours des dernières heures Facebook a annoncé qu’il désactiverait son système de reconnaissance faciale capable de taguer automatiquement les personnes sur les nouvelles photos publiées sur le réseau social, beaucoup pensaient que l’annonce faisait référence en général à tous les produits et services proposés par l’entreprise. Meta groupe, auquel fait référence la plateforme fondée par Mark Zuckerberg. Eh bien, ce n’est pas le cas : dans l’annonce qui a été faite par le blog d’entreprise de Meta, il n’est pas du tout assuré que les technologies de reconnaissance faciale seront totalement interdites au sein du groupe ; cela signifie qu’au sein d’autres applications et plates-formes – y compris celles inhérentes au métavers que Mark Zuckerberg veut construire au cours des 10 prochaines années – ces technologies resteront actives dans une certaine mesure.

Un retournement partiel

Dans son discours, le groupe a précisé que « l’arrêt du programme interne de reconnaissance faciale de Facebook fait partie intégrante d’un effort global à l’échelle de l’entreprise pour limiter l’utilisation de ces technologies dans ses produits » ; le reste du message d’hier s’est concentré sur Facebook écartant le problème plus général en quelques lignes, et déclarant simplement que « la reconnaissance faciale reste un outil exceptionnellement bon » pour certains cas spécifiques. La confirmation de la volonté d’insister sur l’utilisation de cette technologie dans le métaverse est venue des déclarations d’un porte-parole de Meta publiées à Recode : « Nous pensons que la reconnaissance faciale a le potentiel de créer des expériences utilisateur positives tout en préservant la confidentialité, le contrôle et la transparence. ; nous tiendrons le public informé de l’utilisation que nous comptons faire de telles technologies ».

Autres données à risque

En effet, la physionomie des visages n’est pas la seule donnée biométrique à risque dans le métaverse. Dans le monde virtuel imaginé par le fondateur de Facebook, les avatars se déplaceront, tirant des indices de leurs homologues en chair et en os ; ils déplaceront les mains, les yeux et la bouche à partir des informations obtenues en temps réel par les utilisateurs – pas seulement des scans du visage, mais aussi des empreintes vocales, des mouvements du corps et même de l’environnement environnant. Il s’agit d’une myriade de données qui, à l’instar des traits du visage, peuvent être utilisées pour retracer l’identité des propriétaires ou créer un profil pour l’envoi de publicités ciblées.

Le tout entre les mains d’une entreprise impliquée dans plus d’un scandale de cybersécurité, qui a dû faire marche arrière il y a quelques heures sur l’utilisation d’une fraction de ces informations. Bref, la décision communiquée par Meta ces dernières heures a une valeur indéniable, mais à l’avenir elle pourrait représenter une concession récente : pour la comprendre, il sera essentiel que l’opinion publique et les gouvernements restent très attentifs à la question de la collecte. de données biométriques par les entreprises et les multinationales.