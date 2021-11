Des milliers de dollars de cartes EVGA RTX 3000 volées lors d’un braquage de camion

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Avec le prix et la rareté des cartes graphiques Ampere se rapprochant de celui de l’or, la série RTX 3000 devient une cible alléchante pour les criminels. Il n’est donc pas totalement surprenant d’apprendre qu’un envoi de cartes EVGA GeForce RTX série 3000 a été volé dans un camion alors qu’il se dirigeait vers un centre de distribution.

Le casse, qui a eu lieu le 29 octobre, a été annoncé par le chef de produit EVGA, Jacob Freeman, via les forums de la société (comme rapporté par IGN). Il n’a pas révélé trop de détails sur le crime, probablement parce qu’il s’agit d’une enquête en cours, bien qu’il ait confirmé que le camion était en route de San Francisco vers le centre de distribution d’EVGA en Californie du Sud à l’époque.

On dirait que les voleurs se sont enfuis avec la plupart de la gamme Ampere. Freeman a ajouté que les valeurs des cartes volées commencent à 329,99 $ – probablement le RTX 3060 – et vont jusqu’à 1959,99 $ – le RTX 3090. Ce sont des PDSF, donc les prix de vente réels seraient beaucoup plus élevés. Le nombre de personnes volées n’a pas été révélé, mais il s’agira sans doute d’un grand nombre.

Pour ceux qui espèrent se procurer une carte RTX 3000 bon marché, Freeman avertit que c’est une infraction pénale et civile d’acheter ou de recevoir des biens qui ont été volés, conformément à la section 496 (a) du Code pénal californien. Il note également qu’il s’agit d’une infraction pénale et civile de « dissimuler, vendre, retenir ou aider à dissimuler la vente ou la rétention » d’un tel bien.

Quiconque achète une carte EVGA très récente sur un marché d’occasion peut confirmer qu’elle n’a pas été volée en vérifiant le numéro de série sur la page de vérification de la garantie de l’entreprise. De plus, la carte est authentique si elle peut être enregistrée avec succès et vue sous Mes produits. EVGA n’enregistrera ni n’honorera aucune réclamation de garantie ou de mise à niveau sur les produits volés.

Prix ​​de vente moyens des séries RTX 3000 et Radeon RX 6000. Pas étonnant que les voleurs en veuillent.

Un rapport récent illustre la triste vérité selon laquelle les cartes Ampère et RDNA 2 deviennent de plus en plus chères et difficiles à trouver ; Les produits d’AMD sont proches de leur prix de pointe. Leur rareté et le montant d’argent nécessaire pour en obtenir une signifient que plus de cartes apparaissent sur le marché noir, mais ne soyez pas tenté d’en acheter une.

Ce n’est pas le premier cas de piratage de cartes RTX 3000. Quarante conteneurs de RTX 3090 d’une valeur de plus de 330 000 $ ont été volés dans une usine MSI en Chine en décembre dernier dans ce qui aurait été un travail d’initié.