La plate-forme de jeu mobile de Netflix est déployée auprès des utilisateurs d’Android dans le monde entier

En bref : tout ce dont vous avez besoin pour commencer est un abonnement Netflix et un appareil Android. Tous les titres sont complémentaires, sans achats intégrés ni frais cachés. Recherchez simplement la ligne dédiée aux jeux ou l’onglet jeux lorsque vous vous connectez à votre compte Netflix sur votre appareil Android. Netflix note que les jeux utiliseront automatiquement par défaut la langue définie dans votre profil et si votre langue préférée n’est pas encore disponible, elle ira avec l’anglais.

Netflix a d’abord partagé ses plans sur ses ambitions en matière de jeu en juillet, puis a poursuivi avec un essai en Pologne un mois plus tard. Maintenant, le géant du streaming déploie le service auprès de beaucoup plus d’utilisateurs et ajoute des jeux supplémentaires à sa bibliothèque petite mais croissante.

Netflix, en annonçant l’extension, a déclaré que les membres du monde entier ont désormais accès à cinq jeux mobiles, dont Stranger Things 3: The Game, Stranger Things: 1984, Shooting Hoops, Teeter Up et Card Blast. Les deux jeux Stranger Things faisaient partie des premiers tests en Pologne ; les autres sont tous nouveaux sur Netflix.

Que les jeux commencent📱🎮 Demain, Netflix Games commencera à se déployer sur l’application mobile Netflix. D’abord sur Android, avec iOS en route. Ce n’est que le début, mais nous sommes ravis de commencer à vous proposer des jeux exclusifs, sans publicité, sans frais supplémentaires et sans achats intégrés. pic.twitter.com/ofNGF4b8At – Netflix Geek (@NetflixGeeked) 2 novembre 2021

Il convient également de mentionner le fait que les membres pourront jouer à des jeux sur plusieurs appareils sur le même compte. Si vous atteignez la limite de votre appareil, Netflix vous en informera et vous pourrez vous déconnecter des autres appareils pour les désactiver. Et tous les jeux ne nécessitent pas une connexion Internet active, vous pourrez donc jouer hors ligne.

Enfin, Netflix dit que les jeux ne sont pas destinés aux enfants, ils ne seront donc pas accessibles sur les profils des enfants. Cependant, si vous avez configuré un code PIN pour restreindre l’accès, ce même code PIN peut être utilisé pour vous connecter et jouer.