Tencent lance trois puces personnalisées basées sur Arm, signalant une expansion au-delà des jeux vidéo et des médias sociaux

Vue d’ensemble : avec tant de nouvelles sur la pénurie de puces et les processeurs basés sur Arm qui rongent lentement le monde numérique, il est facile de manquer que les géants chinois de la technologie ont progressé avec le silicium personnalisé pour le centre de données. Des entreprises comme Tencent et Alibaba remplacent lentement les puces étrangères par des solutions locales qu’elles prétendent être plus rapides et plus efficaces, et ce processus devrait s’accélérer dans les années à venir.

Une grande attention a été portée sur la pénurie actuelle de puces, le rachat d’Arm par Nvidia pour 54 milliards de dollars et la transition d’Apple vers un silicium personnalisé basé sur Arm, à la fois puissant et plus économe en énergie que les solutions concurrentes de l’espace x86. Pendant ce temps, des géants chinois de la technologie comme Tencent et Alibaba ont travaillé sur leur propre silicium basé sur Arm et presque personne n’a remarqué leurs efforts.

Aujourd’hui, Tencent a lancé trois puces auto-conçues qui, selon lui, contribueront à stimuler les efforts de la Chine en matière de semi-conducteurs. Dans le même temps, cette décision signale l’expansion de l’entreprise au-delà de choses comme les jeux vidéo, les médias sociaux (WeChat) et les services de paiement mobile.

L’une des puces, baptisée Zixiao, est un accélérateur pour les tâches d’apprentissage automatique telles que le traitement d’images, de vidéos et de langage naturel. La seconde est une puce de transcodage vidéo appelée Canghai, et la dernière est une puce de contrôleur d’interface réseau nommée Xuanling.

Dowson Tong Taosang, président du groupe des industries cloud et intelligentes de Tencent, a déclaré que « les puces sont le composant clé du matériel et l’infrastructure de base de l’Internet industriel ». Tencent a une vision à long terme de ce qu’il veut accomplir avec du silicium personnalisé, mais il ne dirait pas quelle fonderie a fabriqué ses puces ou ce qu’il prévoit de développer ensuite.

La nouvelle intervient quelques semaines après que son rival local, Alibaba, a lancé un processeur personnalisé basé sur Arm appelé Yitian 710. Le nouveau processeur sera utilisé dans les serveurs Panjiu de l’entreprise et ne sera pas vendu dans le commerce. Étant donné que la nouvelle puce est basée sur une technologie de processus de 5 nm, cela ne laisse que deux suppositions quant à la fonderie qui les fabrique : Samsung ou TSMC.

Tencent et Alibaba sont les principaux acteurs du marché chinois des services d’infrastructure cloud, avec une part de marché combinée de 52,6% au moment de la rédaction. Leurs efforts sont motivés par le plan de la Chine visant à atteindre l’autosuffisance technologique d’ici 2025 et à remplacer progressivement la technologie étrangère utilisée dans ses infrastructures publiques par des solutions locales.