Indiegogo fait plus pour protéger sa communauté de contributeurs

Conclusion : Indiegogo fait davantage pour protéger la communauté des bailleurs de fonds qui soutiennent financièrement les espoirs et les rêves des entrepreneurs et des passionnés du monde entier. En annonçant les changements, Will Haines, vice-président de la confiance des produits et des clients pour Indiegogo, a déclaré qu’Indiegogo avait été fondée en tant que plate-forme ouverte où n’importe qui pouvait collecter des fonds avec peu de restrictions. Ce qu’il a appris au fil des ans, cependant, c’est que l’ouverture n’est pas ce que veut leur communauté. Au lieu de cela, c’est la confiance.

En tant que tel, Indiegogo s’est efforcé de mettre la confiance au premier plan de tout ce qu’il fait.

Cela a commencé par la refonte et l’élargissement de l’équipe de confiance et de sécurité plus tôt cette année. Indiegogo a également créé un comité d’examen interne pour superviser certaines des décisions les plus importantes liées à la confiance et à la sécurité, et pour gérer les campagnes les plus risquées.

La plateforme développe également un programme de fidélité qui mettra en avant les nouvelles campagnes de créateurs ayant fait leurs preuves. De plus, la société a déclaré qu’elle reconnaissait qu’elle pouvait faire beaucoup pour s’assurer que les entrepreneurs ne se lancent sur Indiegogo que lorsqu’ils ont un plan viable à livrer. Ce niveau de surveillance commencera avec les campagnes les plus importantes et s’étendra éventuellement à toutes les campagnes.

Ce n’est pas tout. Indiegogo s’associe également à GoFundMe pour créer l’alliance de confiance pour le financement participatif, qui partagera les tendances du secteur et les meilleures pratiques qui profiteront aux deux plateformes.

Haines a reconnu qu’Indiegogo ne peut pas garantir que chaque campagne se déroulera avec succès, mais ils peuvent faire plus pour protéger les bailleurs de fonds contre les projets irréalisables et les escroqueries flagrantes. Ces étapes devraient contribuer grandement à faire en sorte que le risque en vaille la peine pour les bailleurs de fonds.

Crédit image Patrick Tomasso