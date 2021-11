Zillow achète trop de maisons et cherche maintenant à décharger 7 000 maisons en vrac

En bref : l’agrégateur d’annonces immobilières Zillow aurait un excédent de logements et souhaite vendre en gros jusqu’à 7 000 logements. Il cherche à récupérer environ 2,8 milliards de dollars après avoir acheté trop de propriétés au cours de l’été.

La principale forme d’entreprise de Zillow permet aux utilisateurs de rechercher des logements disponibles à louer ou à acheter. La plupart des gens ne savent pas que l’entreprise a une division « Homes » qui est essentiellement une entreprise de retournement de maison. Son programme « Offres Zillow » achète des propriétés au comptant, effectue des rénovations, puis les remet sur le marché avec un profit.

Au cours de l’été, plusieurs sociétés technologiques, dont Zillow, se sont emparées de l’immobilier alors que les prix des logements aux États-Unis commençaient à monter en flèche. En août, Vice a rapporté que la société avait participé à une « course aux armements » au logement avec d’autres sociétés de technologie comme iBuyers et Opendoor. La société a déclaré aux investisseurs qu’elle prévoyait d’étendre sa division Maisons en une entreprise d’un milliard de dollars et qu’elle achèterait des milliers de maisons tout au long de 2021, bien que les actions de la société soient sur une forte tendance à la baisse depuis février.

Le marché immobilier a ralenti à la fin de l’été et Zillow a gelé les achats. Le mois dernier, il a déclaré aux investisseurs qu’une pénurie de main-d’œuvre dans la construction et la rénovation était à l’origine de l’arrêt. Cependant, des initiés ont déclaré à Bloomberg que la société proposait les propriétés à des « investisseurs institutionnels » dans plusieurs lots de maisons. Il espère tirer au moins 2,8 milliards de dollars de la vente d’environ 7 000 logements, estimés à environ les sept huitièmes des propriétés acquises au troisième trimestre 2021.

Il reste difficile de savoir si les ventes en gros entraîneront un profit ou une perte global. Selon Zillow, l’indice actuel de la valeur des maisons est de 308 220 $. Le prix demandé moyen des lots serait de 400 000 $ par unité. C’est une majoration de près de 30 pour cent. Cependant, rien ne garantit que Zillow récupérera autant qu’il l’espère. Les investisseurs immobiliers devenant baissiers, il est peu probable que la société obtienne ses prix demandés initiaux pour les lots.

KeyBanc Capital Markets a rapporté qu’une analyse de 650 propriétés appartenant à Zillow a montré que la division Homes en listait les deux tiers à un prix demandé inférieur à ce que la société a payé.

« Je pense qu’ils se sont penchés sur l’appréciation du prix des maisons exactement au mauvais moment », a déclaré à Bloomberg l’analyste de KeyBanc, Ed Yruma.

Les analystes de YipitData ont noté que la société avait mis en vente un nombre record de maisons en septembre avec les plus faibles marges depuis 2018. De plus, Zillow a réduit les prix de près de la moitié des propriétés qu’elle a inscrites au troisième trimestre. Les analystes pensent qu’un excédent oblige Zillow à demander moins.

Crédit image: Binyamin Mellish