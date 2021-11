Fortnite va bloquer des millions de joueurs : voici pourquoi

Plus de Fortnite en Chine. A partir du 15 novembre prochain, la populaire bataille royale ne sera plus accessible au public chinois. Depuis le 1er novembre, il n’est plus possible d’accéder aux serveurs pour créer de nouveaux comptes. Une décision derrière plusieurs raisons : de la politique aux stratégies de marché.

Après la perte du public iOS suite au litige avec Apple, pour Fortnite c’est au tour du public chinois. A partir du 15 novembre prochain, le battle-royale populaire cessera de fonctionner en Chine. Depuis le 1er novembre, il n’est plus possible d’accéder aux serveurs pour créer de nouveaux comptes. Avant de comprendre les raisons de ce choix (qui sont nombreuses), il faut esquisser la relation entre Fortnite et la Chine. Dans le pays, le titre, qui a fait ses débuts en 2018, est géré par Tencent, le géant chinois de la technologie qui détient une part importante (environ 40 %) d’Epic Games, la maison de logiciels à l’origine du battle-royale. Ce dernier en Chine présente de nombreuses différences par rapport à son homologue mondial : il n’y a pas d’achats dans le jeu et de nombreux contenus semblent sucrés.

Cependant, au cours des trois années qui se sont écoulées depuis ses débuts, ces changements ont nécessité d’énormes dépenses, surtout si l’on prend en compte le peu d’attrait que Fortnite a sur le public chinois. Cela est en partie dû aux politiques restrictives mises en place par le gouvernement pour endiguer la dépendance aux jeux vidéo chez les jeunes, à travers une série d’initiatives telles que la limite hebdomadaire de trois heures pour les jeux vidéo en ligne et l’interdiction de jouer après 22 heures la compétition avec PUBG. , un autre titre important de battle-royale, qui détient presque un monopole en Chine.

Par conséquent, les restrictions politiques et les problèmes économiques sont les raisons pour lesquelles, dans environ deux semaines, Fortnite n’aura plus d’avenir en Chine. Tout cela se passe à un moment où la bataille royale renforce sa nature de contenant culturel dans le reste du monde : d’une part des événements thématiques avec de grandes personnalités comme Ariana Grande, mais aussi des initiatives culturelles pour commémorer les personnages du passé , par exemple Martin Luther King, et des collaborations avec de grandes marques de mode, comme la ligne de peau Balenciaga. Un avenir donc divisé en deux pour Fortnite, qui est aujourd’hui au milieu de la saison 8 du chapitre 2.

