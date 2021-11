Les questions-réponses de Steam Deck présenteront de plus près le processeur et le processeur graphique AMD Zen 2

Quelque chose à espérer : alors que l’anticipation monte pour le Steam Deck de Valve, la société offrira un meilleur aperçu de divers aspects de l’appareil la semaine prochaine. Un domaine sur lequel se concentrera lors d’une prochaine conférence virtuelle est une inspection plus approfondie de l’APU AMD de la console de jeu portable.

Valve organisera un événement en ligne gratuit d’une journée le 12 novembre avec l’équipe qui a construit Steam Deck. Il n’est ouvert qu’aux développeurs de jeux Steamworks, mais attendez-vous à ce que les informations se propagent au-delà de la plate-forme peu de temps après. Et, comme le note PC Gamer, si l’événement devait reproduire les flux Steamworks précédents, une archive sera probablement téléchargée sur la chaîne YouTube officielle.

Valve partagera « des informations détaillées et les meilleures pratiques pour vous aider à faire de vos jeux une expérience transparente sur Steam Deck », avec des sujets tels que le développement sans kit de développement, Steam on Deck, la prise en charge de Proton et l’entrée Steam.

Notamment, un APU « deep dive with AMD » nous donnera une meilleure compréhension du CPU et du GPU qui alimenteront le Steam Deck. Valve a précédemment révélé que le PC de poche utiliserait un APU AMD personnalisé doté d’un processeur Zen 2 à quatre cœurs (huit threads), rejoint par huit unités de calcul RDNA 2.

Un examen plus approfondi de la technologie offerte par Steam Deck devrait nous donner plus d’informations sur le programme de compatibilité de Steam Deck, un processus consistant à vérifier les fonctionnalités de chaque jeu et à les regrouper en quatre catégories qui déterminent certains niveaux d’optimisation pour les titres.

Les développeurs ont eu accès aux kits de développement il y a des mois, et d’après les premiers retours de ces studios, nous avons appris que les utilisateurs peuvent s’attendre à un gameplay à 60 FPS dans plusieurs titres AAA. Valve a également présenté un démontage partiel du Steam Deck, affichant les écrous et les boulons du système.

Le Steam Deck doit être lancé le mois prochain, mais en raison de la demande, quiconque souhaite en pré-commander un devra maintenant attendre un certain temps pour l’obtenir. Les trois variantes – 64 Go/256 Go/512 Go – seront disponibles après le deuxième trimestre 2022.