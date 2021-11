« Ma chaîne se meurt » : St3pNy s’adresse aux fans sur YouTube

Dans l’un des derniers clips mis en ligne, le youtubeur admet que la capacité de sa chaîne à toucher de nouveaux téléspectateurs a diminué, et analyse la situation à la recherche de réponses. Il répond aux fans de ne pas se laisser décourager par la situation et promet de revenir proposer une vidéo par jour sur la plateforme.

Le youtubeur St3pNy ne mâche pas ses mots pour décrire sa situation actuelle : le titre de sa dernière vidéo publiée sur la plateforme de partage est « Ma chaîne se meurt », faisant référence au fait que les vues liées aux contenus qu’il publie existent depuis quelques temps. temps. Dans le clip, le garçon déplore une période historique dans laquelle ses activités sur YouTube ne donnent pas le meilleur d’eux-mêmes, avec une série de réflexions qui ont attiré l’attention de nombreux observateurs ainsi que l’affection de ses fans dès la première heure.

Dans le clip de 10 minutes publié ce week-end, le garçon analyse la situation de son point de vue de créateur de contenu lié aux jeux vidéo et réfléchit à la façon dont il n’y a plus « une vraie communauté qui suit les jeux vidéo », mais une série de petites niches dont la consolidation rend cependant plus difficile le travail de ceux qui publient des contenus destinés aux gamers génériques. Le garçon admet que dans la situation actuelle, il a plus de difficulté à atteindre de nouveaux publics que ceux qui ont travaillé sur une chaîne « verticale » qui parle d’un sujet spécifique et surveille fortement cela.

Parce que la chaîne St3pNy va mal

La concurrence de centaines d’autres chaînes n’est en fait pas un fait de ces derniers mois : « Ce n’est pas que ce n’était pas comme ça dans le passé », confirme St3pNy ; d’abord, cependant, selon le youtuber « Ce n’était pas si important quel jeu vidéo vous alliez faire, les gens aimaient surtout le créateur de contenu et à mon avis cette chose s’est un peu perdue avec le temps ». Selon St3pNy, les mêmes créateurs ne s’impliquent plus dans quelque chose de nouveau ou de stimulant, mais ils se limitent à suivre les tendances et les tendances en produisant un contenu qui répond aux clés de recherche des utilisateurs et se positionne de la meilleure façon possible par rapport à YouTube. algorithmes qui promeuvent le contenu dans les comptes des téléspectateurs.

Le contenu nécessite plus de ressources

L’autre aspect qui, selon St3pNy, a influencé la capacité de sa chaîne à toucher de nouveaux utilisateurs est la fréquence de publication de contenu, désormais réduite de moitié par rapport aux premiers jours : « Maintenant, je télécharge des vidéos tous les deux jours, mais dans le passé, j’ai même téléchargé des vidéos une vidéo par jour, tous les jours, sinon deux vidéos par jour, tous les jours. C’était un YouTube complètement différent, le niveau de demande a augmenté entre-temps, et j’ai considérablement réduit le nombre de vidéos publiées, aussi parce que j’ai toujours fait tout seul « . Face à un niveau de production moyen sur la plus haute plateforme, St3pNy a dû s’adapter en réduisant le nombre de contenus publiés, avec un impact inévitable sur le nombre de personnes touchées par ses contenus.

« Je vais revenir à une vidéo par jour »

D’autres explications ont tenté de lui donner par les fans du même youtubeur en commentaire de sa vidéo : « Malheureusement, beaucoup de mecs comme moi, qui vous suivent depuis 2015, grandissent et accordent moins d’attention à YouTube et pensent à autre chose ». Quelle que soit l’explication, St3pNy a invité les fans à ne pas se laisser décourager par sa situation particulière : « Continuez à me suivre, en plus du contenu lié aux jeux vidéo je vais essayer d’inclure d’autres choses et je vais essayer de reprendre la production d’une vidéo a journée ».