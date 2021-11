Yahoo cesse ses services en Chine en raison de "difficile" environnement commercial et juridique

Récapitulatif : Yahoo a été l’un des pionniers de l’Internet au début, ayant fait ses débuts en 1994. En 2000, il était devenu le site Web le plus populaire au monde, mais a perdu une part de marché importante au profit de Google à la fin des années 2000. L’entreprise a tenté de se réinventer à plusieurs reprises, mais n’a pas été un influenceur majeur dans le domaine depuis plus d’une décennie. En mai, Verizon a vendu Yahoo avec son frère spirituel AOL à Apollo Global Management pour 5 milliards de dollars, soit environ la moitié de ce que les télécoms ont initialement payé pour les marques au milieu des années 2010.

Yahoo est devenu la deuxième entreprise technologique américaine à se retirer de Chine en autant de mois.

Un porte-parole du pionnier de l’Internet a déclaré à Reuters par courrier électronique qu’en raison de l’environnement commercial et juridique de plus en plus difficile en Chine, la suite de services de Yahoo ne sera plus accessible depuis la Chine continentale à compter du 1er novembre.

Le porte-parole a ajouté que Yahoo reste attaché aux droits de ses utilisateurs et à un Internet libre et ouvert.

Il y a moins d’un mois, Microsoft a fermé la version chinoise de LinkedIn. Le service était actif en Chine depuis 2014, mais en mars dernier, le pays a conseillé à Microsoft de « mieux réguler » le contenu de sa plateforme. Les mois ont passé et à la fin, Microsoft a choisi de remplacer la version chinoise de LinkedIn par une nouvelle application.

InJobs devrait être lancé plus tard cette année en tant qu’application d’emploi autonome – essentiellement LinkedIn sans l’aspect social, avec lequel le gouvernement chinois avait des problèmes.

Crédit image Patrick Amoy