Apple redirigerait les composants de l’iPad vers l’iPhone 13

Dans le contexte : il a longtemps été rapporté qu’Apple ne ressentait pas autant la pénurie de puces que d’autres entreprises, mais il pourrait ne pas être à l’abri de ses effets. Selon un nouveau rapport, Cupertino a réduit sa production d’iPad pour allouer des composants à l’iPhone 13.

Citant « plusieurs sources », Nikkei Asia rapporte que la production d’iPad a été réduite de moitié par rapport aux plans initiaux d’Apple au cours des deux derniers mois, avec des composants initialement destinés aux tablettes de l’entreprise au lieu de se diriger vers la gamme iPhone 13.

La publication ajoute que la production d’iPhone plus anciens a également ralenti car les composants sont redirigés vers les derniers combinés de l’entreprise.

L’iPhone 13 partage plusieurs composants avec le nouvel iPad Mini, y compris sa puce A15 Bionic, qui est légèrement downclockée à 2,9 GHz dans la tablette contre 3,2 GHz dans les iPhones. Cette décision peut sembler un peu inhabituelle compte tenu de l’augmentation des livraisons d’iPad tout au long de la pandémie – en hausse de 6,7% en glissement annuel à 53,2 millions – mais Apple souhaite donner la priorité à ses derniers iPhones, d’autant plus que la majorité des ventes ont lieu au cours des premiers mois suivant leur sortie ( les combinés lancés le 24 septembre).

Alors que Nvidia et AMD sont durement touchés par la pénurie de puces – un fait qui se reflète dans la dernière enquête Steam – Apple s’en est relativement bien tiré. Un rapport d’août a déclaré que la situation des puces affectait «tout le monde sauf Apple», et nous avons entendu dire que TSMC a augmenté ses prix de puces pour son client numéro un de seulement 3% tandis que d’autres ont fait face à des augmentations de 20%.

Mais Apple n’est pas totalement épargné. Il a dû retarder la production de MacBook et d’iPad plus tôt cette année en raison des contraintes, et Tim Cook a déclaré que les pénuries signifiaient que les revenus pour juillet-septembre étaient inférieurs de 6 milliards de dollars à ce qu’ils auraient dû être.

Le site Web d’Apple expédie actuellement l’iPhone 13 en 5 à 7 jours ouvrables, tandis que les Pro et Pro Max sont en 3 à 4 semaines, nous ne voyons donc peut-être pas encore les avantages de la redirection des composants des iPad. Et ne soyez pas surpris si la disponibilité de certaines tablettes se dégrade ; les nouveaux iPad et iPad Mini ont déjà un délai de livraison de 4 à 5 semaines, alors achetez maintenant si vous en voulez un pour Noël.