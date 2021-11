La version chinoise de Fortnite ferme ses portes le 15 novembre

Une patate chaude : la Chine poursuit sa croisade contre les jeux en ligne populaires, Fortnite étant la dernière victime de l’environnement réglementaire de plus en plus restrictif du pays. Le populaire jeu Battle Royale était en version bêta depuis 2018, mais il semble que le gouvernement chinois ait décidé de ne pas accorder de licence à Epic Games et Tencent pour un lancement officiel.

Epic Games fermera Fortnite en Chine dans les deux prochaines semaines. Selon un article publié sur le site Web chinois de Fortnite, Epic et Tencent mettent fin au célèbre titre Battle Royale gratuit dans le pays, ce qui signifie qu’à partir du 15 novembre, les joueurs ne pourront pas créer de compte ni télécharger le jeu.

Le message sur le site Web indique « le test de Fortress Night est terminé », et il est également mentionné que les serveurs seront fermés dans un proche avenir. Cependant, ni Epic ni Tencent n’ont donné de raisons pour cette décision abrupte.

Il convient de noter que les joueurs qui ont joué à la version chinoise de Fortnite ont eu droit à une expérience différente de celle de tous les autres dans le monde. Par exemple, il y avait une barre de santé séparée pour les dégâts subis lors de la tempête, et il était possible pour plusieurs joueurs de gagner une Victory Royale s’ils survivaient assez longtemps. Ce n’est qu’une petite partie d’une liste de changements cosmétiques et de gameplay qui ont été appliqués au jeu afin d’apaiser les régulateurs.

Personne ne sait quelle était la taille de la base de joueurs chinois et le jeu n’a jamais été officiellement lancé dans le pays. Fortnite était en test bêta en Chine depuis plus de deux ans pour une raison assez simple : le gouvernement chinois n’a jamais accordé de licence à Tencent.

Cela signifie également que Tencent n’a pas été en mesure de gagner de l’argent sur les transactions dans l’application, une situation qui s’est également appliquée à la version originale de PlayerUnknown’s Battlegrounds. La société a tenté de relancer le jeu sous une forme plus patriotique et sans gore en 2019 sous le titre «Game for Peace», et cette version a reçu le feu vert des régulateurs.

Les joueurs chinois de Fortnite devront désormais trouver des solutions de contournement pour jouer à la version internationale du jeu, car la version locale n’est plus légale dans le pays. Certains pensent que la fermeture brutale est liée aux lois restrictives de la Chine sur les jeux pour les enfants de moins de 18 ans, qui ne sont techniquement autorisés à jouer à des jeux que trois heures au total par semaine, de sorte qu’ils peuvent être protégés de « l’opium spirituel ».