Comment envoyer des messages qui disparaissent dans WhatsApp

Il n’y a pas si longtemps, Snapchat avait cette caractéristique unique d’envoyer un message qui disparaissait du chat après l’avoir consulté une fois. L’application présentait également des histoires qui restaient disponibles pendant seulement 24 heures et disparaissaient par la suite. Ces fonctionnalités ne sont plus uniques à Snapchat ; la concurrence les a maintenant copiés, en particulier le groupe d’applications rival Meta, notamment Facebook, WhatsApp et Instagram.

Les messages qui disparaissent sont désormais une fonctionnalité appropriée qui peut être activée à partir de WhatsApp. Vous pouvez également envoyer des photos et des vidéos qui disparaissent dans WhatsApp, mais celle-ci s’applique aux messages en général. Après une période de 7 jours, les messages disparaîtront automatiquement.

Cette fonctionnalité n’est pas nécessairement utile si vous souhaitez supprimer le message juste après que le destinataire l’a lu ou consulté, car le média ou le message texte restera pendant 7 jours. Pour cela, WhatsApp dispose également de la fonction Afficher une fois, qui vous permet uniquement d’envoyer des photos et des vidéos qui peuvent disparaître juste après l’ouverture une fois par le destinataire. Vous pouvez lire un guide détaillé pour envoyer des photos et des vidéos qui disparaissent sur WhatsApp ici.

Ouvrez le chat WhatsApp et cliquez sur le profil de la personne. Faites défiler vers le bas et trouvez l’option pour activer les messages qui disparaissent Une fenêtre contextuelle apparaîtra. Cliquez sur continuer Activez Messages qui disparaissent. Après l’activation, vous verrez une notification dans le chat comme celle-ci :

N’oubliez pas que les photos, vidéos, SMS ne disparaîtront qu’après une semaine de leur envoi. Après avoir activé la fonctionnalité, le destinataire recevra également un message contextuel indiquant que l’expéditeur a activé cette fonctionnalité et qu’après sept jours, les fichiers multimédias, y compris les messages, seront supprimés. Vous verrez également disparaître l’icône des messages sur la photo de profil et un message dans le chat.