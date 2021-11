Le constructeur de PC de l’Arizona qui a déposé une demande de marque Meta dit que Facebook peut acheter le nom pour 20 millions de dollars

En bref : le changement de raison sociale de Facebook en Meta pourrait coûter plus cher à l’entreprise que prévu. Une entreprise de l’Arizona appelée Meta PCs qui vend des ordinateurs portables, des accessoires et des plates-formes personnalisées a déjà déposé le nom « Meta » en août, mais est prête à le vendre à Zuckerberg and co. pour 20 millions de dollars.

La semaine dernière, Facebook a confirmé les rumeurs selon lesquelles il changerait de nom. Alors que la plate-forme de médias sociaux conserve la marque Facebook, la société elle-même s’appelle désormais Meta, du nom de l’idée d’un métaverse VR/AR dont Zuckerberg parle depuis un certain temps.

Mais Meta/Facebook pourrait faire face à des problèmes au-delà du changement de nom à défaut de distraire les gens de sa récente mauvaise presse. Selon un document partagé par TMZ, la société de l’Arizona Meta PCs a déposé une marque pour le nom Meta en août, un peu plus d’un an après le début de ses activités.

Le co-fondateur de Meta PCs, Zack Shutt, a déclaré au Guardian que la société avait été enregistrée en novembre de l’année dernière et qu’aucun membre de l’équipe n’était au courant des plans de Facebook pour se renommer Meta jusqu’à la semaine dernière. Shutt et le co-fondateur Joe Darger disent qu’ils ne vendront pas le nom pour moins de 20 millions de dollars.

Une source de TMZ a déclaré que Facebook pensait avoir les droits nécessaires pour acquérir le nom, et il a été noté que la pétition de marque de Meta PCs n’avait pas encore été accordée. Il existe également de nombreuses lacunes juridiques qu’une entreprise de plusieurs milliards de dollars telle que Facebook pourrait exploiter si nécessaire, comme le dépôt d’une demande dans un autre pays et l’utilisation de cette date de demande pour déposer aux États-Unis.

une annonce concernant notre nouveau nom de notre fondateur @zackshutt pic.twitter.com/I7tofqPa6Z – PC META (@METAPCs) 28 octobre 2021

Dans un tweet moqueur, Shutt a posté une vidéo similaire à celle réalisée par Zuckerberg dans laquelle le milliardaire a annoncé le changement de nom. Dans le clip de Shutt, il déclare que Meta PCs est « maintenant Facebook ».