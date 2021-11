Windows Store 11 met déjà en avant les applications officielles

Le Microsoft Store a été un casse-tête depuis sa création avec Windows 8. Le principal problème était de différencier les vraies applications de celles qui copiaient de manière flagrante l’iconographie ou le nom et n’offraient rien. Désormais, avec le nouveau Windows Store 11 et Windows 10, ce problème est résolu.

Windows Store 11 met en avant les applications officielles

Le développeur bien connu Rudy Huyn est l’un des nombreux qui travaillent à rendre le Windows 11 Store grand. J’avais déjà souligné les innombrables améliorations à venir dans le magasin et maintenant nous voyons de nouvelles améliorations qui rendent le magasin beaucoup plus utile.

Avant, quand on cherchait une application, c’était une loterie. Parfois, l’application officielle était vue en premier lieu et d’autres fois, nous avions une série d’applications qui ressemblaient peu à notre recherche. Désormais, le Windows 11 Store mettra en évidence l’application officielle, le cas échéant, par rapport à la concurrence. La même chose se produit avec les jeux ou les films comme nous vous le montrons ci-dessous.

Comme vous pouvez le voir, il se démarque également lorsqu’un jeu est disponible avec Game Pass et, dans le cas de Black Panther, il nous montre sa disponibilité avec Disney + et avec Movies Anywhere. Ce sont de petites améliorations qui facilitent l’expérience des utilisateurs au quotidien et qui peuvent faire le succès de la boutique.

Il semble que la signature de Ruy Huyn et d’un grand nombre de développeurs ait réussi à relancer le Windows Store. On verra que de nouvelles surprises nous attendent, mais on apprécie de voir cette série de gestes de Microsoft. Malgré tout, nous espérons qu’à l’avenir, des détails tels que Black Panther seront également sur Netflix, Amazon Prime, HBO et le reste des plateformes. Cela le rendra beaucoup plus utile pour tous les utilisateurs.