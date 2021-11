Le Core i9-12900K d’Intel est jusqu’à 36 % plus rapide lorsque vous l’exécutez à puissance turbo maximale

En bref : les processeurs Core de 12e génération d’Intel sont à nos portes, et tout ce que nous avons vu jusqu’à présent indique qu’ils seront plus rapides que leurs prédécesseurs de Rocket Lake et au moins aussi rapides que les processeurs de la série Ryzen 5000 d’AMD. Une référence récemment divulguée semble confirmer que les processeurs Alder Lake atteignent ces performances supérieures à un coût d’alimentation élevé.

Le premier lot de processeurs Alder Lake d’Intel est maintenant officiel, mais en dehors de quelques clients chanceux de Newegg et de quelques fuites prolifiques, très peu de personnes ont accès à un pour tout test dans le monde réel.

Si l’on se fie aux affirmations marketing de Team Blue, ces nouveaux processeurs sont censés être la première salve ripostée à AMD dans la lutte pour la couronne de performances x86. Cependant, ils ne sont pas non plus directement comparables aux processeurs x86 existants d’AMD ainsi qu’aux propres offres d’Intel, car ils utilisent une architecture hybride et peuvent être plus gourmands en énergie lors de certaines charges de travail.

L’un des changements notables apportés par Alder Lake est qu’Intel redéfinit les besoins en énergie de ses processeurs pour offrir une image plus réaliste dans les fiches techniques. Plus précisément, la société désapprouve le terme « TDP » en faveur de deux nouvelles métriques : la puissance de base du processeur (PBP) et la puissance turbo maximale (MTP). Il s’agit essentiellement des limites de puissance PL1 et PL2 telles que définies dans les générations précédentes de processeurs Intel, et permettront aux consommateurs de prendre une décision plus éclairée lors de l’achat de ces nouveaux modèles.

Une analyse détaillée des performances de ces nouveaux processeurs dans diverses charges de travail est à venir, mais comme il est toujours sous embargo, nous ne pouvons que regarder les chiffres de performances divulgués comme nous l’avons fait au cours des derniers mois.

Comme Pointé par l’utilisateur de Twitter @9550pro, l’utilisateur de Weibo WolfStame – qui se trouve être le directeur de la planification des produits de bureau de jeu de la branche chinoise de Lenovo – a accidentellement publié un graphique comparant les résultats des tests Cinebench R20 pour les processeurs Alder Lake aux pièces de la génération précédente de Rocket Lake.

Comme vous vous en doutez, tous les processeurs de niveau passionné d’Alder Lake fument leurs prédécesseurs dans le test multithread. Cependant, l’aspect le plus intéressant du graphique divulgué est qu’il comprend des scores pour les modes de fonctionnement de la puissance de base de 125 watts et de la puissance turbo de 241 watts.

En regardant les résultats, le Core i9-12900K marque 7492 points lorsqu’il fonctionne à la puissance de base et 10180 points lorsqu’il fonctionne à la puissance turbo maximale, ce qui représente une augmentation de 36% des performances pour presque le double de la consommation d’énergie. Le Core i7-12700K marque respectivement 6689 et 8677 points, ce qui signifie que vous pouvez obtenir jusqu’à 30 % de performances en plus en mode turbo (190 watts). Pas de surprises ici, mais si vous regardez le Core i5-12600K, l’amélioration des performances est modeste de 10 %, ce qui vaut à peine le saut de 125 watts à 150 watts.

Cela semble confirmer les rumeurs antérieures selon lesquelles les processeurs Alder Lake seraient des appareils de chauffage d’appoint à la pointe de la technologie. Pour adoucir l’affaire, Intel lance les nouveaux processeurs avec des prix agressifs, bien que nous devions voir comment cela se traduira pour les consommateurs dans les semaines et les mois à venir. Cependant, les cartes mères LGA 1700 ne seront pas bon marché et les kits de mémoire DDR5 coûtent déjà un bras et une jambe, c’est-à-dire si vous parvenez à en trouver en stock au détail. Dans l’ensemble, il semble que les premiers utilisateurs d’Alder Lake devront payer cher pour ce privilège.