Elon Musk a déclaré qu’il vendrait l’action Tesla « tout de suite » si l’ONU pouvait montrer comment 6 milliards de dollars pourraient résoudre la faim dans le monde

Bottom line: Le fondateur de Tesla, Elon Musk, a déclaré dans un récent article sur Twitter que si le Programme alimentaire mondial, une branche d’aide alimentaire des Nations Unies, pouvait expliquer exactement comment 6 milliards de dollars résoudraient la faim dans le monde, il vendrait son stock de Tesla pour le faire arriver. Musk dans un tweet de suivi a déclaré que le plan proposé doit suivre la comptabilité open source, afin que le public puisse voir précisément comment l’argent serait dépensé.

Les messages de Musk répondent aux récents commentaires de David Beasley, directeur exécutif du Programme alimentaire mondial des Nations Unies. Dans une interview avec Connect the World de CNN avec Becky Anderson diffusée la semaine dernière, Beasley a déclaré que 6 milliards de dollars pourraient aider 42 millions de personnes « qui vont littéralement mourir si nous ne les atteignons pas ».

Si le PAM peut décrire sur ce fil Twitter exactement comment 6 milliards de dollars résoudront la faim dans le monde, je vais vendre des actions Tesla tout de suite et le faire. – Elon Musk (@elonmusk) 31 octobre 2021

Une version antérieure du titre de CNN indiquait à tort que Beasley pensait que deux pour cent de la richesse de Musk pourraient résoudre la faim dans le monde. « Il pense que cela pourrait aider résoudre la faim dans le monde », a déclaré CNN dans sa correction.

Selon le Bloomberg Billionaires Index, Elon Musk est actuellement la personne la plus riche du monde avec une valeur nette totale de 311 milliards de dollars. 6 milliards de dollars représenteraient moins de 2% de sa valeur nette totale.

L’Institute for Policy Studies a déclaré que depuis le début de la pandémie, la richesse des milliardaires américains a augmenté de 70%, soit 2,1 billions de dollars. Les cinq plus grands milliardaires américains – Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, Larry Ellison et Larry Page (au 15 octobre 2021) – ont vu leur fortune s’étendre au cours de cette période plus rapidement que la classe des milliardaires américains dans son ensemble, a ajouté l’institut. .

L’action de Tesla a augmenté de plus de 5% dans les échanges tôt le matin, bien qu’il ne soit pas clair si cela est le résultat direct des déclarations de Musk.