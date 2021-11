Apple travaille sur une fonction de détection d’accident de voiture qui composera automatiquement le 911

En bref : Apple travaille sur une fonction iPhone qui composera automatiquement le 911 en cas d’accident de voiture. Des sources proches du dossier ont fourni des documents au Wall Street Journal détaillant la fonctionnalité, provisoirement appelée « détection de crash » pour les iPhones et l’Apple Watch. Il utilisera les données des capteurs intégrés aux appareils tels que l’accéléromètre pour détecter les changements soudains des forces g, comme ceux qui se produisent lors de l’impact.

Apple n’est pas étranger à l’utilisation de capteurs de cette manière. Il y a quelques années, la société a déployé une fonction de détection de chute pour sa montre connectée conçue pour détecter si son porteur est tombé et alerter les premiers intervenants si le porteur ne répond pas à une notification leur demandant s’ils vont bien. Une autre fonctionnalité qui a fait ses débuts dans iOS 15 évalue la stabilité d’un utilisateur lorsqu’il marche.

Les documents consultés par le Wall Street Journal suggèrent qu’Apple a testé sa fonction de détection de crash au cours de la dernière année en collectant des données partagées de manière anonyme par les utilisateurs d’Apple Watch et d’iPhone. Selon le WSJ, la fonctionnalité a déjà détecté plus de 10 millions d’accidents suspectés et a appelé le 911 environ 50 000 fois.

Apple ne serait pas le premier à commercialiser une telle fonctionnalité. Google a déployé une fonctionnalité similaire avec son smartphone Pixel en 2019 et General Motors propose des fonctionnalités connexes via son service OnStar depuis le milieu des années 90.

Des sources ont déclaré que le calendrier de déploiement d’Apple pourrait changer, ou que la fonctionnalité pourrait être entièrement supprimée, alors ne soyez pas surpris si elle tarde à se matérialiser ou ne se présente jamais du tout.

Crédit image Michael Fortsch, David Svihovec