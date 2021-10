La grande tache rouge de Jupiter n’est pas ce que nous pensions qu’elle était

De nouvelles données sur les caractéristiques mystérieuses de la tempête anticyclonique géante ont révélé qu’elle est plus profonde qu’on ne l’avait supposé auparavant : « Si elle était sur Terre, elle s’étendrait jusqu’à la station spatiale internationale.

Une image du télescope spatial Hubble 2019 de Jupiter et de sa grande tache rouge / Crédit : A. Simon / MH Wong / NASA / ESA et al.

La grande tache rouge de Jupiter, la plus grande tempête anticyclonique faisant rage sur la géante gazeuse depuis des siècles, est plus profonde que nous ne le pensions. C’est ce qu’indiquent les nouvelles données de la sonde spatiale Juno de la NASA, grâce à son radiomètre à micro-ondes (MWR), un outil qui permet aux scientifiques de déterminer les caractéristiques de l’atmosphère de la planète et de fournir des données sur sa structure.

Le vaisseau spatial a survolé le vortex à deux reprises, en février et juillet 2019, indiquant que la Grande Tache Rouge pourrait s’étendre de 200 à 500 kilomètres, bien au-dessous des nuages ​​de la planète. La sonde Juno, en orbite autour de Jupiter depuis cinq ans, a également survolé les pôles de la planète et même certaines de ses lunes.

Avant les deux dernières missions vers la Grande Tache Rouge, la sonde avait également déjà transité la vaste tempête en juillet 2017, montrant que le vortex avait une profondeur d’environ 332 km, soit 50 à 100 fois celle des océans de la Terre. Cependant, les nouvelles mesures ont révélé qu’il pourrait être beaucoup plus élevé. « Cela signifie que c’est une gigantesque tempête – a dit un Le bord Yohai Kaspi, chercheur Juno au Weizmann Institute of Science, Israël -. Si on mettait cette tempête sur Terre, elle s’étendrait jusqu’à la station spatiale« .

Les résultats de ces nouvelles observations ont été publiés dans la revue Science Jeudi, indiquant également que les courants alimentant la tempête sont à environ 3 000 km de profondeur, s’étendant bien au-delà de la tempête elle-même. « Il est surprenant que [la Grande Macchia Rossa] aller si profondément. Mais il est également surprenant qu’il ne descende pas aussi profondément que les courants-jets« A ajouté Marzia Parisi, ancienne doctorante à l’Université Sapienza de Rome et maintenant au Jet Propulsion Laboratory de la NASA, qui a coordonné le groupe de recherche international qui comprend également Daniele Durante et Luciano Iess, du Département de génie mécanique et aérospatial de l’Université Sapienza de Rome. « Par conséquent – a précisé le chercheur italien – Quelque chose se passe à 500 kilomètres qui atténue essentiellement la Grande Tache Rouge« .

Illustration de la taille et de la profondeur de la grande tache rouge de Jupiter par rapport à la Terre / NASA

La Grande Tache Rouge est en constante évolution. Comparé à ce que les astronomes ont commencé à observer il y a environ 150 ans, il s’est rétréci, devenant plus circulaire qu’ovale, bien que son diamètre actuel de 16 000 kilomètres puisse encore contenir la Terre (13 000 kilomètres) à l’intérieur. Le mois dernier, une autre équipe de recherche a découvert que les vents au bord de la tempête s’accélèrent, tandis que ceux près de la région la plus interne se déplacent beaucoup plus lentement. Les mesures du télescope spatial Hubble de la NASA ont également indiqué que la grande tache rouge grandit à mesure qu’elle rétrécit.