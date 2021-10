Pour être heureux dans le métaverse Zuckerberg il faudra payer (mais il ne vous le dit pas)

Le fondateur de Facebook n’est pas le seul à miser fortement sur ce concept pour l’avenir, mais les exemples qu’il a montrés lors de son événement précisent pour la première fois comment cette vision sera payante, avec peu de chance d’échapper à cette dynamique sans se sentir substantiellement coupé. hors de lui.

L’événement Connect qui se tient dans ces minutes en streaming sur Facebook est largement axé sur le concept de métaverse, l’univers virtuel dans lequel le fondateur Mark Zuckerberg imagine remplacer Internet dans les 10 prochaines années. Le fondateur du réseau social n’est pas le seul à miser fortement sur ce concept pour l’avenir, mais les exemples qu’il a montrés lors de son événement éclairent pour la première fois comment cette vision sera payante, avec peu de chance d’échapper à cette dynamique sans se sentir sensiblement coupé d’elle.

Vous entrez gratuitement mais vous payez ensuite

Zuckerberg n’a pas évoqué les coûts d’entrée ou d’utilisation du métaverse, d’abord parce que le projet n’a pas encore de périmètre bien défini, mais aussi parce qu’en fait il est probable qu’il n’y aura aucun coût d’entrée, sauf pour téléspectateurs et capteurs.

Cependant, tout le reste sera payant : des vêtements au choix, au merchandising qu’il sera possible d’acheter lors des concerts qui ne seront pas gratuits. Des séances d’entraînement, des lieux exclusifs, des objets en édition limitée, des meubles pour la maison, des avatars et des effets graphiques qui les accompagnent, se terminant évidemment par les activités elles-mêmes – celles qu’en dehors du métavers nous appellerions des jeux vidéo.

L’économie créatrice

L’idée de Zuckerberg et de sa société est de créer un monde interconnecté dont le groupe ne sera pas le seul gestionnaire et dans lequel les contenus seront créés par des créateurs externes et indépendants – à l’image de ce qui se passe aujourd’hui pour les applications présentes dans les magasins numériques d’Apple et de Google. Cependant, les créateurs ne travailleront pas pour le plaisir et voudront à juste titre être rémunérés pour les produits numériques qu’ils mettent à disposition dans le métaverse : une partie de l’événement était en fait dédiée aux opportunités économiques pour cette catégorie d’utilisateurs.

Si vous ne dépensez pas, vous n’êtes personne

Il n’est pas difficile à ce stade d’imaginer qu’un tel espace virtuel fonctionnera de manière similaire aux jeux gratuits actuels : y entrer sera gratuit, mais il faudra de l’argent pour profiter de l’expérience et surtout ne pas se sentir poisson hors de l’eau à l’intérieur. . Ce n’est pas un hasard si l’une des expériences les plus proches de cette description est Fortnite, un jeu vidéo gratuit que les producteurs ont déjà déclaré vouloir transformer en métavers. Et même les expériences gratuites seront rythmées par des possibilités de dépenses sinon des publicités qui vous inciteront à acheter des biens virtuels.

La grande inconnue

Et si d’une part il n’y a peut-être rien d’intrinsèquement faux avec un modèle économique déjà communément accepté dans d’autres domaines, le métavers de Zuckerberg est une réalité qui n’est pas encore née, et qui précisément pour cette raison devra se concentrer sur des besoins qui, pour la plupart (ils évitent le besoin de rester en contact avec les amis, la famille et les collègues) personne n’a encore. Le pari de Zuckerberg est que dans 10 ans un milliard de personnes seront convaincues de payer pour tout cela, ainsi que pour leur propre vie en dehors du métavers régi par des logiques pas si dissemblables.