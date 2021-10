Des chercheurs prétendent fabriquer du bois plus résistant que l’acier

WTF ?! Des scientifiques de l’Université du Maryland ont récemment publié un article expliquant comment ils peuvent fabriquer des produits en bois au moins aussi résistants que l’acier. Ce « bois durci » (HW) pourrait être une alternative moins chère et plus renouvelable à l’acier.

L’article est paru pour la première fois la semaine dernière dans un numéro de la revue scientifique « Matter ». L’article d’origine se trouve derrière un mur payant, mais Oddity Central et quelques vidéos YouTube résument les principaux points. Les chercheurs démontrent leur méthode avec deux exemples : un couteau en bois, selon eux, est trois fois plus tranchant qu’un couteau en acier et coupe tout aussi bien le steak, et un clou en bois antirouille qui peut être facilement enfoncé à travers trois planches solides.

Le processus fonctionne en éliminant certains éléments du bois par un traitement chimique, puis en augmentant sa densité. Les chercheurs disent que cela peut augmenter la dureté du bois de 23 fois.

L’auteur de l’étude, Teng Li, affirme que le bois est principalement composé de cellulose, qui a en fait un rapport résistance/densité plus élevé que des choses comme la céramique, les métaux ou les polymères. Le problème, selon Li, est que la cellulose ne représente qu’environ la moitié du bois, le reste étant constitué des composants les plus faibles, l’hémicellulose et la lignine.

Le processus de fabrication de HW consiste à éliminer les éléments les plus faibles, comme la lignine (appelée délignification), puis à appliquer une pression pour éliminer toute densité d’eau. Après cela, le bois peut être sculpté et poli dans n’importe quelle forme. Il peut également être traité avec de l’huile minérale pour réduire l’absorption d’eau, prolongeant ainsi sa durée de vie.