10 forêts de l’UNESCO rejettent plus de CO2 qu’elles n’en absorbent parce que nous les avons dévastées

Dans le nouveau rapport « Forêts du patrimoine mondial : Puits de carbone sous pression », il a été démontré que dix merveilleuses forêts du patrimoine de l’UNESCO sont devenues des sources d’émissions nettes de carbone. Au lieu de capter le dioxyde de carbone, ils le libèrent dans l’atmosphère et catalysent le changement climatique. La faute, comme toujours, incombe toujours à l’homme.

Bien que le véritable « poumon de la Terre » soit les algues photosynthétiques microscopiques qui vivent dans les océans, responsables de la production de la majeure partie de l’oxygène présent dans l’atmosphère terrestre, les forêts jouent toujours un rôle fondamental dans la capture du dioxyde de carbone émis par les activités humaines. . . . Le CO2 est en effet le principal gaz à effet de serre avec le méthane, représentant un véritable catalyseur du changement climatique, la plus grave urgence à laquelle est confrontée l’humanité tout entière. À la lumière de ces prémisses, il est alarmant de savoir qu’au cours des 20 dernières années, pas moins de 10 forêts classées au patrimoine de l’UNESCO se sont transformées de « séquestres » de CO2 en sources d’émission du composé, contribuant en fait au réchauffement climatique, au lieu de nous aider à lutter ce.

Affirmer que dix grandes forêts – parmi les plus protégées au monde – sont devenues émettrices de dioxyde de carbone était l’UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture), à ​​travers le rapport « Forêts du patrimoine mondial : Puits de carbone sous pression » vient de paraître . Cette transformation a été observée en croisant les données satellitaires avec celles collectées sur site entre 2001 et 2020. Cela a permis de calculer précisément combien de carbone ils ont émis et combien ils ont capté. Le solde, comme mentionné, était négatif pour dix de ces merveilleuses forêts. Il s’agit du parc national du Grand Canyon et du parc national de Yosemite aux États-Unis ; le parc international de la paix Waterton Glacier entre le Canada et les États-Unis; la forêt tropicale humide de Sumatra ; les Grandes Montagnes Bleues en Australie ; la réserve de biosphère de Río Platano au Honduras ; le bassin d’Uvs Nuur en Russie et en Mongolie ; le parc national du Morne Trois Pitons en Dominique ; les montagnes Barberton Makhonjwa en Afrique du Sud et le parc Kinabalu en Malaisie. Selon les calculs des experts, ces forêts ont émis environ 5,5 millions de tonnes nettes de carbone sur une période de 20 ans. Le pire impact a été la forêt tropicale humide de Sumatra, avec des émissions nettes d’environ 3 millions de tonnes (4,2 millions émises et 1,2 million capturées). Le célèbre Yosemite aux États-Unis a plutôt libéré 700 000 tonnes de carbone dans l’atmosphère.

Mais qu’est-ce qui a conduit à cette transformation négative de systèmes vertueux en forêts capables de favoriser le réchauffement climatique ? Comme il était légitime de l’imaginer, la faute est toujours à l’homme. La déforestation, les activités agricoles, la récolte du bois, la destruction des habitats naturels et les incendies dévastateurs sont parmi les principales conséquences de ce changement, qui a déjà été observé pour la forêt amazonienne. Selon l’étude « La perte de carbone due à la dégradation des forêts dépasse celle de la déforestation en Amazonie brésilienne » publiée dans Nature Climate Change par des scientifiques américains du Center for Earth Observation and Modeling de l’Université de l’Oklahoma (États-Unis), au cours des 10 dernières années la magnifique forêt tropicale au cœur de Su America a émis 20 pour cent de plus de dioxyde de carbone qu’elle n’en a séquestré. Les politiques anti-environnementales du président Jair Bolsonaro sont particulièrement impactantes : depuis sa prise de fonction, la déforestation de l’Amazonie a quadruplé, passant d’un million d’hectares perdus par an à 3,9 millions d’hectares perdus. Bien que strictement protégées, des pertes importantes ont également été enregistrées dans les 10 forêts de l’UNESCO.

« Toutes les forêts devraient être des ressources dans la lutte contre le changement climatique », a déclaré le Dr Tales Carvalho Resende, co-auteur du document de l’UNESCO, dans un communiqué de presse. « La découverte de notre rapport selon laquelle même certaines des forêts les plus emblématiques et les mieux protégées, telles que celles trouvées dans les sites du patrimoine mondial, peuvent réellement contribuer au changement climatique est alarmante », a-t-il ajouté. Heureusement, à l’heure actuelle, « seulement » 10 forêts sur 257 émettent du CO2, qui absorbent au total 190 millions de tonnes de CO2. Les experts exhortent les gouvernements à prendre toutes les mesures nécessaires pour restaurer la prédisposition naturelle des forêts à capter et à ne pas émettre de carbone, tout en empêchant d’autres de suivre le chemin des dix déjà identifiés.