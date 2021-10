Raspberry Pi Zero 2 W arrive sur le marché pour 15 $

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? La Fondation Raspberry Pi a peut-être augmenté ses prix pour la première fois en raison de la pénurie continue de puces, mais les problèmes de la chaîne d’approvisionnement ne pourraient pas faire grand-chose pour ralentir l’innovation au sein de la fondation. Eben Upton et sa société ont annoncé une nouvelle version du populaire Raspberry Pi Zero W qui contient le même processeur SoC Broadcom BCM2710A1 que la version de lancement du Raspberry Pi 3 (bien qu’avec des cœurs légèrement sous-cadencés fonctionnant à 1 GHz) ainsi que 512 Mo de SDRAM LPDDR2.

Upton a déclaré que les performances varieraient en fonction de la charge de travail, mais dans le test sysbench multithread, le nouveau Pi Zero 2 W est près de cinq fois plus rapide que son prédécesseur.

Les spécifications matérielles complètes sont les suivantes :

Broadcom BCM2710A1, SoC 64 bits quadricœur (Arm Cortex-A53 à 1 GHz)

SDRAM LPDDR2 de 512 Mo

Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz, Bluetooth 4.2, BLE

1 × interface USB 2.0 avec OTG

Empreinte d’en-tête d’E/S 40 broches compatible HAT

Emplacement pour carte microSD

Mini-port HDMI

Vidéo composite et points de soudure des broches de réinitialisation

Connecteur caméra CSI-2

H.264, décodage MPEG-4 (1080p30) ; Encodage H.264 (1080p30)

Graphiques OpenGL ES 1.1, 2.0

Pour contourner les restrictions thermiques, la fondation a utilisé d’épaisses couches de cuivre internes pour évacuer la chaleur du processeur. Upton a déclaré que vous pouvez vraiment sentir la différence de poids lorsque vous tenez un Zero W et un Zero 2 W dans vos mains, mais que cela est payant car un Zero 2 W sans boîtier peut exécuter le test de stress d’algèbre linéaire Linpack indéfiniment sans étranglement dans une température ambiante de 20 ° C environnement.

Le nouveau Raspberry Pi Zero 2 W est disponible à l’achat au prix de 15 $. C’est 5 $ de plus que le Zero W, mais c’est toujours incroyablement abordable, peu importe comment vous le coupez. Mieux encore, les abonnés MagPi existants recevront un Zero 2 W gratuit dans les prochains jours, une offre qui s’étend également à tous les nouveaux abonnés comme cadeau de bienvenue pour une durée limitée.