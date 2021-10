Le nouvel ordinateur de bureau XPS de Dell est une centrale de performances avec le processeur Alder Lake d’Intel et la DDR5

Quelque chose à espérer : après des mois d’anticipation, Intel a dévoilé aujourd’hui ses processeurs Alder Lake de 12e génération. Le lancement est prévu la semaine prochaine, les OEM ont commencé à annoncer des PC qui intégreront le processeur, Dell étant l’un des premiers à dévoiler un tel système. Le nouveau bureau XPS comportera diverses technologies de performance de nouvelle génération, ainsi qu’une architecture de refroidissement améliorée.

Le nouvel ordinateur de bureau XPS de Dell sera 42 % plus grand que son prédécesseur (27 L contre 19 L) et est livré avec des processeurs Alder Lake (jusqu’à i9). Le système est compatible avec la mémoire DDR5 de nouvelle génération, qui offre une vitesse d’horloge 50 % plus rapide que la DDR4, associée à la technologie graphique PCIe Gen5.

En termes de GPU, les clients peuvent choisir entre la série Nvidia GeForce RTX 30 (jusqu’à 3090) ou la gamme AMD Radeon RX, jusqu’à 6900 XT.

Le bureau est plus de 50 % plus silencieux sous charge par rapport aux générations précédentes. Dell y est parvenu en repensant l’architecture thermique pour améliorer les performances et alléger l’acoustique en augmentant le flux d’air.

Le système est également jusqu’à 21 % plus froid sous charge, ce qui permet au bureau de fonctionner plus efficacement à des vitesses plus lentes. Les nouveaux ventilateurs à haut régime (jusqu’à 5 000 tr/min) aident en outre le système à fonctionner plus silencieusement.

En gardant à l’esprit ses clients qui souhaitent effectuer une mise à niveau à l’avenir, Dell a conçu un châssis d’entrée sans outil, permettant aux utilisateurs de mettre à niveau facilement le processeur, le processeur graphique, la mémoire et le stockage pour la technologie à venir.

Pour que le système ressemble moins à un PC qu’à un objet naturel, Dell a opté pour un motif de grille simple qui se fond dans votre bureau et son environnement. Il adopte également une approche plus propre pour les ports d’accès en termes de conception.

Le lancement du nouveau XPS de Dell est prévu plus tard cet automne et sera livré avec Windows 11. Le prix commence à 919 $. Les acheteurs peuvent choisir entre des couleurs claires et foncées, qui incluent Night Sky et une option Platinum Silver tout en aluminium. Ce dernier modèle sera livré avec une paire de pieds en aluminium situés sur la base.

Ailleurs, Dell a annoncé que le PC de jeu Alienware Aurora R13, qui est équipé d’Alder Lake, est désormais disponible au prix de départ de 1 479 $. L’Alienware Aurora Ryzen Edition R14 est également sorti aujourd’hui, avec un prix commençant à 1 249 $.