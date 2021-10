KartRider : Drift, le jeu de karting gratuit, confirme la bêta sur PS4, Xbox et PC : comment s’inscrire

KartRider : Drift a été l’un des grands protagonistes du State of Play de ce 27 octobre. Le titre de karting gratuit de Nexon (gratuit avec les achats intégrés) initialement annoncé en 2019 arrivera enfin sur les consoles PlayStation, Xbox et PC en 2022. L’événement de Sony a été le cadre choisi pour dévoiler une bêta fermée pour toutes les plateformes. On vous explique comment vous inscrire pour essayer ce joli titre de conduite d’arcade, qui apportera plusieurs modes de jeu dans ce test.

KartRider : Dérive | Dates bêta fermées et comment s’inscrire

Le portail officiel du titre a inclus tous les détails du calendrier de participation à cette bêta fermée, qui commence le 8 décembre et se terminera le 15 décembre.

Pour vous inscrire à la bêta fermée de KartRider : Drift, suivez simplement ces étapes :

Créez un compte dans Nexon (vous pouvez utiliser l’un de Google, Facebook ou Apple) via ce lien. Remplissez les champs d’inscription avec votre nom et prénom et acceptez. Vous retournerez à la page d’accueil. Cliquez sur INSCRIVEZ-VOUS À LA BÊTA et sélectionnez la plateforme de votre choix.

Vous recevrez un e-mail confirmant que vous avez participé à ce processus de sélection. Vous recevrez bientôt un autre e-mail si vous avez été choisi pour participer à la bêta fermée de KartRider : Drift.

KartRider : Drift arrive en 2022 sur PlayStation, Xbox et PC.

Au cours de la bêta, nous trouverons un total de 7 personnages sélectionnables avec des tenues différentes, plus de 20 karts sélectionnables et personnalisables (le jeu complet comprendra plus de 100 nouveaux karts et 15 tenues de personnages). En ce qui concerne les modes de jeu, nous pouvons participer à plus de 30 pistes différentes dans deux modes de jeu : le mode objet et le mode vitesse.

Basée sur le Crazyracing Kartrider original, la saga KartRider reviendra en 2022 avec cet opus beaucoup plus volumineux et ambitieux, riche en contenu et axé sur l’offre d’une expérience en ligne complète ; tout cela sans manquer les options et modalités de personnalisation. KartRider : Drift inclura le jeu multiplateforme (cross-play et cross-progression). Son moteur Unreal Engine 4 a permis d’améliorer tous ses aspects techniques et graphiques pour atteindre une performance de nouvelle génération.

