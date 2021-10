Spotify réalise un autre trimestre solide alors qu’il approche les 400 millions d’utilisateurs

En bref : Spotify a annoncé cette semaine avoir terminé le troisième trimestre avec 381 millions d’utilisateurs actifs mensuels au total, soit une augmentation de 19 % en glissement annuel et de 4 % par rapport au trimestre précédent. Parmi ceux-ci, 172 millions sont des abonnés premium, ce qui signifie qu’ils paient des frais mensuels pour utiliser le service sans publicité. Les 220 millions d’utilisateurs actifs mensuels restants sont des utilisateurs financés par la publicité, qui sont soumis à la publicité mais ne paient aucun abonnement mensuel. Des deux, le premier est plus précieux pour Spotify.

En ce qui concerne les finances, les revenus financés par la publicité de Spotify ont augmenté de 75 % par rapport à la même période il y a un an. Le géant du streaming a terminé le trimestre avec 2,5 milliards d’euros (2,9 milliards de dollars) de revenus totaux, en hausse de 7% d’un trimestre à l’autre et de 27% d’une année sur l’autre.

Spotify a déclaré que son activité de podcast s’était extrêmement bien comportée au troisième trimestre. La plate-forme a terminé la période de trois mois avec 3,2 millions de podcasts dans sa bibliothèque, ajoutant que la part des podcasts dans les heures de consommation globales a atteint un nouveau record historique au troisième trimestre.

Pour l’avenir, le leader de la musique en streaming a déclaré qu’il prévoyait de terminer l’année avec entre 400 millions et 407 millions d’utilisateurs actifs par mois et jusqu’à 181 millions d’abonnés premium au total. Le chiffre d’affaires total du quatrième trimestre devrait se situer entre 2,54 et 2,68 milliards d’euros.

Au début de l’année, Spotify a annoncé que ses utilisateurs auraient accès à un son sans perte de qualité CD d’ici la fin de l’année. Nous ne sommes pas encore tout à fait prêts à reporter le calendrier, mais le temps presse et si Spotify veut tenir sa promesse, il devra bientôt mettre la HiFi en marche.

Crédit image Alexander Chatov