Les revenus de Google Cloud et Microsoft Azure entraînent une forte croissance des bénéfices des géants de la technologie

Résultat : les taux d’adoption croissants des services de cloud computing ont entraîné une augmentation de plusieurs milliards de résultats pour deux des plus grands géants de la technologie. Microsoft et Google ont révélé de solides résultats trimestriels, avec Azure et Google Cloud en tête.

Dans son rapport sur les résultats financiers du premier trimestre 2022, Microsoft a annoncé un chiffre d’affaires global de 45,3 milliards de dollars, soit une augmentation de 22% par rapport au même trimestre de l’exercice précédent. Le bénéfice d’exploitation s’est élevé à 20,2 milliards de dollars, soit une croissance de 27 %.

Microsoft Cloud a généré un chiffre d’affaires de 20,7 milliards de dollars pour le trimestre, soit une augmentation de 36% d’une année sur l’autre. Les solides bénéfices sont principalement dus aux performances d’Azure et d’autres services cloud, qui ont augmenté de 50 %. Microsoft a également révélé que les revenus de sa division Intelligent Cloud ont atteint 17 milliards de dollars, soit une augmentation de 31 %.

Pendant ce temps, la société mère de Google, Alphabet, a également annoncé ses résultats financiers pour le trimestre se terminant le 30 septembre 2021. Les revenus de Google Cloud ont grimpé de 45% à 4,99 milliards de dollars, tandis que les pertes d’exploitation ont diminué à 644 millions de dollars, une baisse considérable par rapport aux pertes de 1,21 milliard de dollars qui se sont produites. au cours du troisième trimestre 2020.

En ce qui concerne les revenus totaux, le géant de la recherche a signalé une augmentation de 41% à 65,12 milliards de dollars, contre 46,17 milliards de dollars à la même période l’année dernière. Le bénéfice net était de 18,94 milliards de dollars au cours du trimestre, un bond considérable par rapport à 11,25 milliards de dollars en 2020.

Lecture connexe : L’utilité du cloud computing

Le PDG de Google, Sundar Pichai, a souligné les améliorations continues apportées à la recherche comme exemple d’investissements réalisés, en plus de souligner la transformation numérique en cours et le passage à des modèles de travail hybrides. En outre, Pichai a souligné que Google Cloud offre « des centaines de nouvelles capacités, services et solutions », et a mentionné le « leadership de la plate-forme en matière d’analyse de données en temps réel et d’IA ».

Google Cloud comprend à la fois Google Cloud Platform (GCP) et Workspace, anciennement G Suite. Les revenus de GCP « étaient à nouveau supérieurs au cloud dans l’ensemble, reflétant une croissance significative des services d’infrastructure et de plate-forme », a déclaré Ruth Porat, directrice financière d’Alphabet.