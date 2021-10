L’aspirateur Roborock Dyad arrive, excellent nettoyage humide et sec

Les nouvelles technologies sont venues dans nos maisons pour rester, et c’est que chaque jour il y a plus d’appareils intelligents et connectés que nous avons dans nos maisons. Parmi tous, il ne fait aucun doute que les plus populaires sont tous ceux qui nous offrent une aide importante pour le nettoyage de la maison, comme les aspirateurs robots. Eh bien, maintenant l’un des fabricants de référence dans ce monde, Roborock, vient d’annoncer un nouvel aspirateur eau et poussière qui a été conçu pour résoudre la majorité des besoins de nettoyage de tous les jours.

Nous nous référons à Dyad, c’est ainsi que le fabricant lui-même a baptisé le nouvel aspirateur capable de nettoyer aussi bien à sec qu’à l’eau pour éliminer toute tache ou déversement, aussi difficile soit-il. C’est le premier aspirateur de ces caractéristiques et un modèle avec lequel l’entreprise fait un saut pour répondre aux besoins des consommateurs grâce à ce produit tout-en-un. Et c’est que c’est un aspirateur qui aspire, frotte et sèche, étant capable d’éliminer la poussière, la saleté ou tout liquide que nous laissons tomber, laissant le sol complètement propre et sec.

Aspirer, frotter et sécher à la fois humide et sec

Le nouveau Roborock Dyad est équipé de la nouvelle technologie propriétaire DyadPower, qui vous permet d’aspirer et de nettoyer le sol aussi facilement et efficacement que possible. Pour cela, il est équipé de deux moteurs et de trois rouleaux qui offrent une capacité de nettoyage maximale. Deux moteurs qui fonctionnent séparément pour actionner les rouleaux, l’un situé à l’avant et les deux autres à l’arrière. De cette façon, il est possible de tourner dans des directions opposées en tout confort.

Ce système, unique sur le marché, permet à ce nouvel aspirateur Roborock de soulever, détartrer et éliminer les saletés humides et sèches très efficacement et en un seul passage. Les deux rouleaux arrière sont capables d’atteindre le dernier coin, de sorte que son nettoyage atteint les bords et les plinthes sans aucun problème.

Cet aspirateur Roborock Dyad est capable de reconnaître les taches les plus difficiles à éliminer pour augmenter automatiquement le débit d’eau et la puissance d’aspiration afin que le résultat de nettoyage soit toujours le meilleur possible.

Un aspirateur incroyable avec lequel nous pourrons mettre fin à tout ce qui se trouve sur son passage, de la poussière ou des peluches sur le sol lui-même, à toute tache incrustée et tout liquide qui peut nous tomber dessus, comme un café ou même un bol de lait avec des céréales. L’aspirateur ramassera tout, laissera le sol comme des jets d’or et donnera également au sol un agréable parfum d’arbre à thé.

Avec système autonettoyant

Si jusqu’à présent vous pensez que ce nouvel aspirateur Roborock est une merveille, vous ne savez toujours pas tout, et c’est que le nouveau Dyad dispose d’un système d’auto-nettoyage qui le fait se nettoyer automatiquement avec le simple fait d’appuyer sur un bouton . . . Un autre détail intéressant est qu’en un coup d’œil, il est possible d’identifier les zones de notre maison qui concentrent le plus de saleté sur l’écran LED. Un écran dans lequel on peut également voir le mode de nettoyage et l’autonomie qu’il reste à l’aspirateur. Grâce à un système d’alerte vocale, nous pouvons savoir quand remplir le réservoir d’eau ou même recharger la batterie.

Disponibilité et prix de Roborock Dyad

Selon le fabricant lui-même, cet aspirateur Roborock Dyan possède une batterie qui permet de nettoyer jusqu’à 35 minutes avec une seule charge. Plus qu’assez de temps pour nettoyer jusqu’à 280 mètres carrés. Concernant son prix et sa date de vente, le nouvel aspirateur sera disponible en Europe à partir du 11 novembre avec un prix conseillé de 449 euros. Les personnes intéressées peuvent d’abord l’acheter via AliExpress.